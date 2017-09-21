欧洲股市：受银行股提振收高，因美联储暗示12月可能加息

* STOXX 600指数收涨0.24%

* 银行股触及一个月高位，因美联储暗示12月可能加息

* 德国商业银行受合并消息提振

* 西门子和阿尔斯通上涨，因传闻铁路业务合并

路透伦敦9月21日 - 欧洲股市周四上涨，受银行股提振，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在12月升息，且宣布10月开始缩减其资产负债表。

泛欧STOXX 600指数收涨0.24%，欧元区股指和绩优股指上扬0.4%，此前美联储对美国经济感到乐观，提振投资者对欧洲金融股和景气类股的热情。

“市场的反应是，对美联储的行动和预期一致作出正面回应，且市场预计欧元上涨动能将会消退，”Deutsche Asset Management欧洲股市部门主管Britta Weidenbach说。

银行股跳涨1.4%至一个月高位，因预期欧洲央行将紧随美联储的步伐，终结其超宽松货币政策。

德国商业银行涨3.5%，因报导称，有银行有意与其合并。

路透周三报导，意大利裕信银行(UniCredit)近期对德国政府表示，有意同德国商业银行合并。德国经济周刊(WirtschaftsWoche)周四引述金融业消息人士报导称，德国政府倾向支持德国商业银行与法国巴黎银行合并。

法国巴黎银行升1%，意大利裕信银行上涨2%。

西门子升1.3%，此前有报导，西门子与阿尔斯通或庞巴迪就合并旗下铁路业务进行磋商，未来数日将选一家较适合的公司，展开进一步协商。

阿尔斯通大涨3.9%，触及九周高位。

英股富时100指数收低0.11%，德股DAX指数上涨0.25%，法股CAC-40指数收高0.49%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)