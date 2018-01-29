欧洲股市：小跌，芯片股和赛诺菲收购交易主导交投

* 欧洲股市小幅下跌

* 赛诺菲同意收购Ablynx，后者股价飙升

* AMS领涨芯片股，此前上调财测

* 公债收益率上升，打压收益股和公共事业股

路透伦敦/米兰1月29日 - 欧洲股市周一微幅收低，芯片制造商AMS业绩亮丽和最新一起制药公司并购消息主导今日市场，而公债收益率上升拖累收益股下跌。本周将有大量公司发布业绩。

欧元从高位回落，不过，欧洲STOXX 600指数收低0.2%，因投资者静待一连串公司发布业绩。上周末欧元的强势令欧股承压。

“一些市场人士重新计算强势欧元对公司盈利带来什么影响，”UBP的瑞士和全球股市投资组合联席主管Martin Moeller表示。

“（欧元兑）美元在1.25，你会怎样看公司盈利前景呢？我认为公司将会更加犹豫，”他补充说。

iPhone组件供应商奥地利的AMS公布2017年营收翻番和上调营收增长预估，远好于分析师预期，令公司股价急升16%。

同业戴乐格半导体和意法半导体(STM)分别上扬1.5%和2.4%，英飞凌回吐稍早涨幅，收低0.2%。

芯片制造商缩减涨幅，交易商称受苹果下调iPhone X生产指引的报导拖累。

赛诺菲已经同意以39亿欧元(48亿美元)收购生物科技业者Ablynx，击退诺和诺德(Novo Nordisk)。

赛诺菲股价下跌0.8%，交易商消化了赛诺菲将以每股45欧元买进Ablynx，Ablynx周五收盘报39欧元。Ablynx股价今日飙升18.5%。

公债价格下跌，五年期德债收益率转为正值，为2015年来首见，这令必需性消费类股和公用事业股等收益股承压。

英股富时指数收涨0.08%，德股DAX指数收跌0.12%，法股CAC-40指数下跌0.14%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)