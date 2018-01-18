欧洲股市：微幅上涨，因景气类股重新受青睐

* STOXX 600指数收高0.2%

* 瑞士Geberit上涨，此前公布业绩

* 英飞凌评级被上调，刺激股价走高

* 金融、科技和材料股领涨

路透伦敦1月18日 - 欧洲股市周四温和上涨，由景气类股上涨领升，而公司消息和券商调整企业评级也推动个别公司股价波动。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，而英国富时100指数收低0.3%。

瑞士Geberit在欧洲股市中表现最好，上涨6.5%，此前公司公布2017年销售增长3.5%。

超市连锁店家乐福在法国CAC 40指数中涨幅居前，攀升3%，交易商称，该公司第四季营收强于预期，抵销了最新一次下调盈利预估带来的负面影响。

德国芯片制造商英飞凌领涨德国DAX指数，该股攀升5.6%，此前高盛上调英飞凌评级，法国兴业银行给予英飞凌初始评级为“买入”。

科技股攀升1%，是欧洲市场表现最强的板块，意法半导体(STM)涨3.8%，领升意大利股指。ASML业绩强劲，昨日提振投资者对该行业的人气。

科技、金融和材料股上涨，为STOXX指数涨幅带来最多提振，因投资者继续将资金轮换至和经济增长息息相关的板块。

“我们看到经济增长持续高于趋势，盈利前景稳定，支持景气类股，”贝莱德的全球首席投资策略师Richard Turnill在报告中表示。

德股DAX指数收高0.74%，法股CAC-40指数微幅收涨0.02%。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)