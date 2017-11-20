欧洲股市：摆脱德国政治担忧收高，德股重新站在13,000点之上

* STOXX指数上涨0.5%，德股DAX指数重新站在13,000点之上

* 大众汽车引领德股DAX指数攀升

* RWE上升，受Innogy交易希望和政策放宽的预期提振

路透米兰/法兰克福11月20日 - 欧洲股市周一上涨，对全球经济活动的信心，和欧元回落，促使投资者将对德国组建联合政府磋商失败的担忧暂搁一旁。

德股DAX指数上升0.5%，报13,059点，较一万三千点大关高出接近60点，逆转早盘下跌最多0.5%的跌势。

较广泛的泛欧STOXX 600指数上涨0.7%。

德国总理梅克尔周一表示，她组建三党联合政府的努力失败，令德国重新举行大选的可能性进一步增加。不过，市场没有因政治问题影响今日的交投。

“我们预计，德国将不会出现真正的政治危机，德国政治也不会出现会长期持续的转变，”Essen National Bank经济学家Jan Bottermann说。

“国际环境良好，将继续带动德国经济强劲成长，这驱动市场，”Bottermann说，其他分析师直指，欧元兑美元 下跌0.4%，也扶助提振欧股上涨。

大众汽车是表现最好的德股指数成份股之一，上扬4.2%，此前公司上调中期盈利和销售预估，令投资者对大众业务进一步复苏保存希望，尽管大众批准了340亿欧元(400亿美元)的支出计划，为成为全球电动汽车领导者而加速努力。

德国公用事业公司RWE上涨2.8%，因投资者对RWE将就出售旗下Innogy零售分支股权达成交易的希望重燃，且预期气候政策可能会放宽，此前德国组建联合政府的磋商失败，支持环保的绿党是参与磋商的政党之一。

瑞士药厂罗氏上涨5.9%，是表现最好的STOXX 600指数成份股，此前公布两种药物的试验获得成功。

英股富时指数收高0.12%，法股CAC-40指数上涨0.4%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)