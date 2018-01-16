欧洲股市：收平盘，商品类股下跌盖过公司利好消息带来的提振

* STOXX 600指数收平盘

* 矿业股和油股领跌

* Hugo Boss上涨，因店铺销售增长

路透伦敦1月16日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，因商品类股下跌，盖过一连串利好的公司消息盘初带来的提振。

泛欧STOXX 600指数收平盘，欧元区绩优股指数收涨0.3%，因欧元兑美元回吐部分涨幅。

时装公司Hugo Boss在欧洲股市中涨幅居前，上升3.7%，此前公布专卖店增长反弹，线上销售跳升和美国市场业绩反弹。

标致汽车的母公司标致雪铁龙集团(PSA)上涨1.8%，此前公布2017年全球销售增长15.4%。

德意志银行下跌0.8%，此前在一项诉讼中，德银被指控合谋操纵加拿大利率指标。德意志银行周一拒绝就此置评。

其他的类股方面，矿业股和油股分别下跌1.4%和1%，在欧洲股市中领跌，因金属价格受获利了结拖累下跌，原油价格从三年高位回落。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)下跌4.2%，是跌幅最大的意大利FTMIB指数成份股。此前公司执行长马尔基翁内表示，该公司无意进行分拆。

英股富时100指数收低0.17%，德股DAX指数收涨0.35%，法股CAC-40指数上升0.08%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)