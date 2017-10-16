欧洲股市：收平，西班牙股市因加泰罗尼亚地区的不确定性跑输

* STOXX 600收平盘，西班牙股市下跌0.7%

* 商品价格上升，支持矿业股

* Siemens Gamesa，ConvaTec和Husqvarna发布盈警，股价下跌

路透米兰10月16日 - 欧洲股市周一大致收平，但西班牙股市跑输，因加泰罗尼亚地区危机和可再生能源公司Siemens Gamesa发布盈警令股价下跌。

西班牙IBEX股指下跌0.7%，泛欧STOXX 600指数微幅攀升0.01%，仍然接近上周触及的四个月高位，当时对全球成长的乐观情绪盖过了政治忧虑。

“西班牙股市再次承压，”CMC Markets分析师Michael Hewson说，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特致信西班牙首相拉霍伊，但并未澄清他上周是否宣布加泰罗尼亚从西班牙独立。

西班牙银行Caixa，Sabadell和西班牙对外银行(BBVA)受到打压，下跌1.7%-2.8%不等，但Siemens Gamesa股价跌幅最大，下挫6.3%，公司在周五发布盈警。

英国医疗技术公司ConvaTec是跌幅最大的STOXX指数成份股，暴跌26.6%，此前公司下调自身营收成长预估。

Husqvarna发布营收预警，股价跌4.9%。

上涨个股方面，法国公司Ipsen收涨6.1%，此前公布其肝癌药物临床试验消息正面。

金属和原油价格上升，带动嘉能可，力拓和必和必拓升0.8%-1.5%，对较宽泛市场带来支持。

英股富时100指数 收低0.11%。德股DAX指数收涨0.09%，法股CAC-40指数收高0.21%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)