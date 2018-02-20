欧洲股市：收高，但汇丰控股拖累银行股下滑

* STOXX指数收涨0.6%

* 汇丰控股和必和必拓下跌

* Edenred和Simcorp公布业绩后上涨

路透伦敦2月20日 - 欧洲股市周二上涨，归因于一系列公司的喜人业绩，但银行股表现疲弱，此前汇丰控股公布获利逊预期，且需要增资多达70亿美元。

泛欧STOXX 600指数收涨0.6%，而银行指数下滑0.1%。

欧元下跌也扶助欧股走高，欧股本周开局表现乏善可陈。

欧洲市值最大的汇丰控股公布业绩后下挫3%。周二是汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)任内最后一天，他在任时对汇丰推动了重组计划。

其他方面，一些公司业绩正面，提振市场人气。

法国预付餐券和餐卡服务运营商Edenred涨幅居前，上涨6.5%，该公司公布2017年获利创纪录，且增加派息，并对2018年充满信心。

丹麦软件开发公司Simcorp是涨幅最大的STOXX指数成份股，暴涨12.2%，此前公布全年业绩。

能源股对市场提供支撑，BP、道达尔、皇家荷兰/壳牌石油集团和ENI上涨0.2-1.6%不等。

在地区股指中，英国富时100指数基本收平盘，全球最大矿商必和必拓下挫4.6%，此前发布的业绩逊于市场预期。

德股DAX指数收涨0.83%，法股CAC-40指数收高0.64%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)