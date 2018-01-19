欧洲股市：收高，因对企业业绩和经济感到乐观

* STOXX指数触及10年高位

* STOXX 600指数触及2015年8月来最高

* 市场摆脱美国政府停摆的忧虑

* Carpetright发布盈利预警，拖累股价下跌

路透米兰/伦敦1月19日 - 欧洲股市周五升至2008年以来最高，因投资者对企业盈利和全球经济强劲的信心增强，继续助推牛市，市场摆脱了美国政府可能停摆的忧虑。

STOXX指数收涨0.73%，报402.95点，此为十年来最高水准，泛欧STOXX 600指数上涨0.5%，至400.71点，此为两年半峰值。

“在2017年，我们处于追赶阶段，现在我们正在超越，”Natixis AM首席分析师Philippe Waechter在评论欧元区股票强劲程度时表示。

“我们正处于强劲增长的时期，市场正消化这一点，因为没有脆弱的迹象，市场没有理由改变方向，”他补充说。

美银美林策略师表示，全球股市节节上升的势头应该在短期延续，因投资者将创纪录规模的资金投入股市。

除了能源股下跌，所有其他板块都上涨。能源股跌0.77%，跟随油价走低。

相反，欧洲个人和家庭用品指数跳涨1.5%，阿迪达斯(Adidas)涨6.9%，法国的SEB上扬4%。

基本资源指数升0.6%，因金属价格走高，受中国经济增长七年来首次加速提振。

英国最大的地板零售商Carpetright也发布盈警，股价崩跌39.4%，且拖累家居修缮用品零售商Kingfisher跌2.3%。

英股富时指数收涨0.39%。德股DAX指数收高1.15%，法股CAC-40指数上升0.58%。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)