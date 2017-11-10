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欧洲股市：本周表现为8月来最差，因企业获利增长放缓
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年11月10日 / 晚上6点09分 / 更新于 12 小时前

欧洲股市：本周表现为8月来最差，因企业获利增长放缓

1 分钟阅读

* 泛欧指数周线下跌1.7%

* 意大利Leonardo下调财测，股价暴跌

* 德国安联业绩符合预期，股价上涨

* 51%的欧元区企业盈利好于预期，72%的标普500指数成份股获利胜预估

路透米兰/伦敦11月10日 - 欧洲股市周五创三个月来表现最差的一周，因企业获利增长放缓，且债市投资者的忧虑引发股市出现获利了结，欧股仍接近两年高位。

意大利国防合同商Leonardo周五跌幅最大，暴跌21.6%，此前公司下调获利预估。

STOXX 600指数跌0.4%，受累于工业股走弱，昨日该指数录得6月底来最大单日跌幅。

该指数周线下跌1.9%，为8月中来最大周度跌幅，但今年迄今仍上涨7.5%。

Anthilia基金经理Giuseppe Sersale说，一些投资者可能在年底前寻求锁定利润。

“没有基本面方面的重大利空，市场明显在修正。经济成长强劲，公司季报良好，尽管谈不上表现出色，”他说。

Mediolanum Asset Management投资部主管Gautam Batra说，他对股市前景保持谨慎，因为债市跌势未止。

“我们本来会作多高风险资产，但我们没有这样做，因为债市波动性可能上升，”他说。

“我们看到人们卖出所持的多头仓位，”Batra补充说，并指出，在经济增长强劲的背景下，“这些投资者持仓转向中性值得注意。”

根据德银估计，STOXX 600指数成分股企业每股盈利增长放慢至7.6%，不及之前两季的双位数增幅。

德国安联逆转稍早涨势，收低0.3%。公司公布净利下降17%，且给出不是那么亮丽的全年盈利预估，受一连串天灾影响。

根据汤森路透数据，约74%的MSCI明晟欧洲经济暨货币联盟市场指数成份股公司发布了业绩，51%的业绩优于预期。

至于较广泛的MSCI明晟欧洲市场指数，55%的公司业绩好于预期，而72%的标普500指数成份股公司季报优于预估。

英股富时指数收跌0.68%，德股DAX指数收低0.42%，法股CAC-40指数下滑0.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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