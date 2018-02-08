欧洲股市：终结反弹行情收低，波动率大幅回升

* STOXX 600指数收低1.8%

* 波动率指数急升至英国退欧公投前以来首见水准

* TDC跳涨，此前拒绝收购提议

* 瑞士再保险劲涨，因就出售公司少数股权和软银洽商

路透伦敦2月8日 - 欧洲股市周四收低，市场波动性强劲回升，全球股市本周初遭抛售后出现的昙花一现的反弹行情告终。

欧洲VSTOXX波动率指数跳升至32，此为英国退欧公投以来最高水准，所有欧洲股市今日大幅收低。

欧洲STOXX 600指数收跌1.8%，法股CAC 40指数收跌2%，德股DAX指数下挫2.6%。

在德国市场，大众汽车和巴斯夫(BASF)等与经济成长息息相关的个股走低，分别急跌3.8%和3.3%。

全球股市本周遭受重创，泛欧指数累积下跌超过4%。

“从技术面看，反弹失败，”Oddo的Mikael Jaccoby表示，他解释说，现在市场明显处于“避险”模式。

丹麦电信公司TDC领涨STOXX 600指数，飙升近18%，创下2007年6月来表现最好的一天，此前公司拒绝了麦格理和三家丹麦退休基金的收购提议。

瑞士再保险上涨2.1%，此前表示，正就出售公司少数股权与日本软银进行洽商。

金融股限制了股市的跌幅，受助于意大利裕信银行和法国兴业银行公布强劲业绩。

尽管法国兴业银行季度盈利下降，但总体业绩好于预期，其股价上涨1.9%。

意大利裕信银行盈利好于市场预估，股价上涨2.1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)