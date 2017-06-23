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#阿姆斯特丹市场报道
2017年6月23日 / 下午5点45分 / 2 个月内

欧洲股市：英国退欧公投一周年，英国股市跑输欧洲主要股指

路透新闻部

1 分钟阅读

* STOXX 600指数和英股富时100指数收跌0.2%

* 英股今年迄今跑输欧洲主要股指

* 金融和能源股下跌

路透伦敦6月23日 - 英国股市周五走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。

英股富时100指数收低0.2%，受累于医疗保健和矿业股等赚取美元营收的绩优股走低。

周五是英国退欧公投一周年，去年的今日，支持退欧的阵营以微弱优势胜出，这一结果震惊市场，拖累英镑、英股和欧洲股市急跌。

尽管股市已从公投结果公布之初的急跌中大幅反弹，不过，以美元计算，英国股市仍跑输欧洲和全球其他市场，因英镑前景蒙尘，损及外国投资者对英国资产的投资意愿。

“我认为，英国退欧本身对市场没有造成重大影响，英镑下跌是影响市场的因素，”Cavendish Asset Management资深投资经理Paul Mumford表示。

Mumford说，本月英国大选中没有政党取得多数议席，目前正重压英镑。

泛欧STOXX 600指数跌0.2%，金融、制药和能源股均下跌。

在股市其他方面，券商评级调整扶助驱动个股的表现，英国广播公司ITV上扬超过3%，此前摩根士丹利上调该公司评级至“买入”。

达美乐披萨跌2.8%，接近两年低位，此前Berenberg下调对该公司的评级。

德股DAX指数收低0.47%，法股CAC-40指数收跌0.3%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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