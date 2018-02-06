欧洲股市：触及六个月低位，波动性指数创纪录最大百分比升幅

* STOXX指数盘中下跌最多3.2%，后缩减跌幅

* 欧元区STOXX波动率指数录得纪录最大升幅

* 银行股跌幅居前

路透米兰2月6日 - 欧洲股市周二触及2017年8月来最低水准，因投资者愈发担心通胀和公债收益率上升，导致全球股市抛售加剧，市场波动性急升。

所有类股均收低，拖累STOXX 600指数连跌第七日，盘中下跌最多3.2%，而欧元区STOXX波动性指数飙升60%，创下史上最大单日百分比涨幅。

随着交易的展开，STOXX指数收复一些失地，收低2.3%，对区内经济复苏的信心部份抵消了对市场波动不断上升的忧虑。

“股市下跌明显受技术因素推动，和股市波动陡然加剧有关，”JCI Capital Ltd资产管理部门主管Alessandro Balsotti表示。

“我认为，最终强劲的经济增长，能抵御市场大幅震荡过程中出现的惨跌，”他补充说。

美国股市周一急跌约4%，但周二跌幅受限，道琼工业指数跌0.6%，标准普尔500指数下挫0.9%。

尽管美股从纪录高位暴跌伤及其他市场，但一些投资者认为，欧股表现可能好于美股，因区内经济复苏和货币政策周期尚未达到成熟阶段。

“从目前的情况看，千呼万唤的升息终于开始了。美国的情况可证明了这一点，但欧洲的情况并非如此，利率让然过低，”Natixis策略师表示。

“此次回调是买入良机，”他们补充说。

表现强劲的2017年完美收官后，欧股在1月继续攀升，触及近两年最高水准，因预期经济成长会提振公司盈利。

STOXX 600指数在2月回软，现较1月峰值低了大约7%。

银行股跌幅居前，下挫2.8%。

英股富时指数收跌2.64%，德股DAX指数收低2.32%，法股CAC-40指数收挫2.35%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)