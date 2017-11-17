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欧洲股市：连跌第二周，因公司发布盈警和券商下调企业评级
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年11月17日 / 下午5点56分 / 更新于 12 小时前

欧洲股市：连跌第二周，因公司发布盈警和券商下调企业评级

1 分钟阅读

* STOXX 600指数周线下跌1.3%

* Elior发表盈警后股价下跌

* Fresenius SE、Greene King和H&M评级被下调，拖累股价走低

* 付费电视公司Sky上涨，受并购意向报导提振

路透米兰11月17日 - 欧洲股市周五收跌，且连续第二周周线下跌，受累于欧洲公司发布令人失望的财测和一系列券商下调公司评等。

投资者锁定利润，未理会持续强劲的经济数据，因欧元区公司盈利增长较之前几季放缓，且对股市涨势能否持续的谨慎情绪抬头。

欧洲第三大餐饮业集团Elior周五暴跌超过18%，因公司下调盈利指引，称受飓风伊尔马的影响。

Fresenius SE、Greene King、Just Eat、United Utilities和H&M均下跌超过2%，此前券商下调这些公司的评级。

泛欧STOXX 600指数收跌0.3%，本周周线下跌1.3%，连跌第二周。该指数仍保持年内迄今逾6%的涨幅。

欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福的讲话对市场无甚影响，尽管交易商指出，他有关区内经济的讲话基调相对良好。

在股价上涨的企业中，维旺迪(威望迪,Vivendi)上扬4.4%，逆转稍早跌势，因投资者消化该公司的业绩。

维旺迪第三季业绩不及分析师预期，但维持其2017年营收和未计利息、税项和摊销的利润(EBITA)增长目标。维旺迪还排除了未来六个月敌意收购育碧(Ubisoft)的可能性。

欧洲付费电视供应商Sky上扬逾4%。两位知情人士周四告诉路透，康卡斯特(Comcast)和威瑞森通讯(Verizon Communications)均已表达了收购二十一世纪福克斯大部分资产的兴趣，其中包括Sky。

英股富时指数收跌0.08%，德股DAX指数跌0.41%，法股CAC-40指数收低0.32%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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