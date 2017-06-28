欧洲金融：低利率是德国金融体系最大风险--德国金融稳定委员会

路透柏林6月27日 - 德国政府周二公布报告指出，低利率是德国金融系统面临的最大风险，这鼓励投资者增加曝险并威胁到保险业的健康。

德国金融稳定委员会的年度研究报告预计，低利率还会持续一段时间，警告称资金成本低廉可能激励银行向风险也许高于其原本乐于承受水平的项目提供融资，以寻求较高回报。

这个委员会的成员来自德国财政部、德国央行和金融监管机构。该委员会表示，以低利率融资的长期资本投资比例增加，如果利率大幅上升，将带来成本风险。

“还存在市场参与者系统性低估的风险，处在虚假的安全状态下，对未来政治和宏观经济形势的预期过于乐观，”报告表示。

“如果出现不利情况，就可能导致突然修正。”

为了帮助欧洲经受住令希腊、西班牙和葡萄牙备受打击的金融危机，决策者之前采取了降息举措。

五年前危机加剧之时，欧洲央行总裁德拉吉宣称，央行“准备采取一切措施保护欧元。”之后便连续降息至零水平，尽管有迹象表明德国经济增长步伐加快，但利率仍维持在之前的水平。

经济学家、分析师以及企业高管预计，在可预见的未来利率将维持在历史低位。

德国金融监管局(Bafin)负责人、该委员会委员Felix Hufeld强调，为危机提前做准备十分重要。

在金融危机发生之前，多家德国寿险公司以高达4%的保证利率出售储蓄型保单，而眼下在当前的低利率环境下，要向投保人兑现回报则愈发困难了。

“存在所得收入将不足以兑付长期承诺的风险，”报告称。(完) (编译 杜明霞/王琛；审校 张涛/汪红英)