欧洲金融：希腊须尽快完成救助评估，为退出救助做准备--欧元集团主席

路透雅典9月25日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一称，希腊必须尽快完成即将进行的救助评估，以便为在除了标准监督外再无进一步条件的情况下，于明年夏季“乾净”退出救助做准备。

经过七年的节支和获得约2,700亿欧元(3,200亿美元)的救助贷款后，希腊希望第三轮860亿欧元的救助将是最后一次。该国还希望在2018年8月能够进行所谓的乾净退出。

“我们对此完全同意，就应当是乾净退出。希腊在财务方面应当再次变得独立，可在欧元集团的大家庭中就未来前途作出自己的政治决定，”迪塞尔布洛姆在访问雅典时称。

“在结束该计划时，要没有进一步的条件，没有进一步的限制，”他与希腊财长察卡洛托斯会面后说道。

他表示，一旦希腊退出救助，就会受到欧洲稳定机制(ESM)的监督，这是其他成员国退出救助时也要接受的一个“标准程序”。

但迪塞尔布洛姆警告称，希腊尚未摆脱困境，在接下来几年需要进行更多的改革，欧元区会考虑给予该国进一步的债务减免。

至于希腊主要债权国--德国的立场，迪塞尔布洛姆称，预计德国在希腊救助谈判中不会改变其立场。此前德国总理梅克尔在大选中成功赢得第四个任期。

“我觉得这次德国选举不会造成很大的差别，”他说。(完) (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)