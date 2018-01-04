欧洲金融：新金融工具市场指令正式实施，市场泰然处之

路透伦敦1月3日 - 欧盟市场监管机构称，一项旨在让欧盟金融市场更加安全和透明的新规周三开始实施，到目前为止未出现故障，但不能排除出现问题的可能性。

新规要求银行、资产管理公司和交易员报告数万亿欧元交易的详细信息，以反映出股市、债市、大宗商品和衍生品市场的内部情况。

大型银行去年总计花了估计20亿美元升级IT系统，为新规实施做准备。

“就我们而言，目前为止未发现故障，”欧洲证券和市场管理局(ESMA)主席麦尧尔(Steven Maijoor)对记者表示。

“这将是我们首次对欧盟所有金融工具有一个全面总览。”

欧洲股市和债券市场在周三盘初交投清淡。

“到目前为止，情况和平常差不多，”City of London Markets交易商Markus Huber指出。

“成交量预计不会暴增，也不会回到正常水准，因为不是每个人都结束假期重返市场，而重大的消息或经济数据也不多。”

新金融工具市场指令(MiFID II)推迟了一年才实施，让银行、资产经理及交易所有更多时间加以准备。顾问公司KPMG资本市场部门主管Harps Sidhu表示，要到本周结束时才能更清楚交易报告是否运作顺畅。

监管当局曾经表示，只要市场人士展现出他们正在尽力加快脚步，当局在初期不会对不合规行为严加打击。

麦尧尔称，鉴于这项改革的复杂度及规模，不排除ESMA在未来几天或几周内会出现一些小差错。(完) (编译 汪红英/龚芳; 审校 王颖)