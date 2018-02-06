欧洲金融：欧洲央行1月公司债购买规模近乎倍增，公债购买规模腰斩

路透法兰克福2月5日 - 欧洲央行周一数据显示，该央行1月增加购买公司债，同时减少公债的购买规模，这暗示央行刺激计划的焦点或在改变。

欧洲央行购买公司债，旨在降低企业借款成本，但这项措施一直遭一些欧洲议员抨击，认为风险过高。

但由于欧洲央行规模2.55万亿欧元(3.2万亿美元)的购债计划预定至少持续到9月，央行料加大涉足信贷市场，以避免触及可购德国公债的上限。

1月数据显示，欧洲央行公司债购债规模较12月近乎倍增，至56亿欧元，或月度购债总金额的18%。欧洲央行自1月起，将购债规模减少一半至300亿欧元。

1月主权债购债规模则削减一半，至209亿欧元。

自2016年中被纳入欧洲央行的资产购买范围以来，公司债一直占每月购债总额的近10%。

欧洲央行购买的德国债券低于其资产购买计划的规则所要求的规模，而购买的西班牙、比利时、意大利和法国债券则过多，进一步表明欧洲央行警惕不去突破购债上限，即对单一国家公债的持有量不超过该国公债发行额的三分之一。

这导致欧洲央行持有的意大利、法国、比利时和奥地利债券较按出资比例计算的规模高出约5%。

由于欧洲央行在该计划实施初期大量购买德国债券，导致其持有的德国债券也略高于按出资比例计算的比重。

欧洲央行总裁德拉吉上月称，欧洲央行持有的债券仅仅是评估资产购买计划各国细分情况的一个“相关指标”。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 李爽)