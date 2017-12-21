欧洲金融：欧盟执委会提议将外资投行纳入欧洲央行的更严格监管

路透伦敦12月20日 - 欧盟执委会周三提议由欧洲央行直接监管大型外资投行，使其在欧盟面临更严格监管。欧洲央行已经是欧元区大银行的主要监管方。

投资银行代表客户交易股票、债券、外汇和衍生品，这些活动传统上由市场监管机构、而非央行来监督。

但欧盟执委会建议，对资产规模超过300亿欧元(355亿美元)的大型投资银行，应实施比对储蓄银行更严格的监管措施。但执委会建议放松对小型投资银行的监管。目前获得授权的6,000家投资银行中，小型投行占了一大部分。

“新规定将支持资本市场的良好运行，同时确保金融稳定，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在声明中称。

“与此同时，造成与银行类似风险的更大型公司应当接受与银行一样的监管和监督。”

这些大型投行基本上集中在英国，不过他们正在将部分业务迁往欧盟其他地方，以便在英国2019年3月退欧后保持与客户的业务联系。

欧洲央行将是他们新的监管机构。该央行已口头警告称，伦敦的外资银行不会因为设立“联络点”或在欧盟设有员工不多的业务，就不必接受监管。

不过这些银行希望，英国退欧后能在某种程度上继续从伦敦向欧盟的客户提供服务。

如果非欧盟金融公司母国的规定与欧盟实施的规定“对等”或者强硬程度一样，那么欧盟则有权给予这些公司此类市场准入。

“随着该计划调整针对投资公司的审慎规则，对等测试必须也要调整以纳入这些新规定，”欧盟执委会在声明稿中表示。

为了保持对等，对于像英国这类退欧后的非欧盟国家必须避免背离欧盟的规定，这可能进而让英国成为“规定接受者”，而一些英退拥护者对此强烈反对。

该提议需要欧盟成员国和欧洲议会的审批，这一过程将耗时数月，而且时常会导致修改。(完) (编译 王灿/侯雪苹/戴素萍 审校 王颖/陈宗琦/张涛)