欧洲金融：瑞士信贷一名前客户顾问因“聪明诈欺”被判刑五年

路透日内瓦2月9日 - 瑞士信贷前客户顾问Patrice Lescaudron被日内瓦一法院宣判五年徒刑，因他滥用客户的信任，并利用诈欺手法赚进数以千万计的瑞士法郎。

法官Alexandra Banna表示，这名前银行行员在处理前客户业务时犯下严重诈欺及伪造情事，“时间长达八年”；他的前客户包括格鲁吉亚(乔治亚)前总理Bidzina Ivanishvili，以及俄罗斯富商Vitaly Malkin等等。

Banna在宣读三名法官合议判决时表示，Lescaudron导致高达1.43亿瑞郎(1.52亿美元)的损失，他则是得到了3,000万瑞郎的个人利益。

Banna称，这名客户顾问“原被视为俄罗斯业务的明星”，但透过一种“聪明诈欺”手法“骗了银行和客户”，他“剪贴文件上的签章以假造转帐指令。”

现年54岁的Lescaudron当庭承认他制造假交易，并隐藏钜额损失。

Ivanishvili的律师表示，该名客户顾问的诈欺活动导致这名格鲁吉亚前领导人损失数以亿计美元。

瑞士信贷已经表示，Lescaudron已经违反了内部规定及瑞士法令，隐瞒该行从事这些事情。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)