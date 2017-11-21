欧洲金融：若坏帐不降，就无法设立欧元区存款保险机制--德拉吉

路透法兰克福11月20日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，如果银行坏帐规模没有下降，就无法设立一个共有的欧洲存款保险机制。

德拉吉此次讲话罕见地在关键议题上与德国同调，这也是他首次反击意大利对欧央行强制银行业增加坏帐拨备的批评。

长久以来，设立欧洲存款保险计划(EDIS)一直是欧洲央行的重要目标，但却遭到德国反对。德国政府忧心需为那些不良贷款(NPL)水平高企的国家收拾残局，比如意大利。

“不良贷款问题和EDIS是相互关联的，”德拉吉对欧洲议会的经济委员会说道。

“降低风险和分担风险应是并行的...解决不良贷款问题就是其中一部分，”他说。

德拉吉呼应了德国央行总裁魏德曼的言论。魏德曼上周五为欧洲央行遏制坏帐辩护，他说不良贷款水平太高是欧元区为存款户设立统一安全网的障碍。

欧盟执委会上月放弃了早前有关银行破产情况下的全面的储户保险提议，把该负担基本上留给了各成员国。

欧盟规定为最高10万欧元(11.8万美元)的存款提供损失担保，此举旨在强化对区内银行的信心。此前该地区银行业经历了长达10年的危机，数家大型银行曾经接受过救助。

但外界认为，各国现有的存款保险计划不足以应对重大银行业危机。

德拉吉称，一项成熟的存款保险计划必须保留这个终极目标，任何的延期在时间上都应该受到限制。

“延期期限不应含糊不清，EDIS仍是银行联盟的基本支柱，”德拉吉对欧洲议员们表示。

EDIS还是德国执政联盟谈判的一个争论点。德国执政联盟谈判已因移民政策方面的分歧而破裂。(完) (编译 李婷仪/侯雪苹；审校 王颖/许娜)