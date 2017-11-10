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欧股业绩：安赛乐米塔尔第三季核心获利优于预期，看好2018年
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2017年11月10日 / 早上6点59分 / 更新于 1 天前

欧股业绩：安赛乐米塔尔第三季核心获利优于预期，看好2018年

1 分钟阅读

路透布鲁塞尔11月10日 - 全球最大钢铁生产业者安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)周五公布第三季核心获利优于预期，并称看好2018年。

该公司第三季核心获利成长1.4%至19.2亿美元，高于路透调查10位分析师平均预估的18.6亿。

“运营状况持续改善，包括安赛乐米塔尔加权采购经理人指数(PMI)等关键指标都暗示着2018年前景光明，”执行长Lakshmi Mittal在一份声明中指出；他指的加权PMI是按照该公司钢铁出货进行加权。

该公司重申其预估，即2017年包含库存水准在内的全球表观钢铁消费量将较去年增加2.5-3.0%。

该公司表示，除了欧洲以外，各地的钢铁出货在第三季都出现成长，但欧洲就算下滑，幅度也比以往年底前的季节性下滑要小。

本周稍早，奥地利奥钢联集团也表示，受益于汽车业复苏，其对2018年上半年情况也较乐观。

由于市况改善，安赛乐米塔尔称，今年将投资20亿美元用于运营资本，而此前预计为15亿美元。

但安赛乐米塔尔称，市场仍受来自中国等其他地区廉价进口钢材的影响。

“尽管我们对于目前的进展较为满意，但我们处于竞争激烈的全球环境中，这样的环境下产能过剩且进口水平较高，”安赛乐米塔尔表示。

中国产能过剩，较欧洲、美国和日本的整体钢铁年产量都高，尽管进口关税抑制了中国生产商的出口能力。

数据显示，上周中国的钢厂高炉产能利用率降至至少2012年以来最低水平。(完) (编译 张明钧/于春红; 审校 王洋/高琦)

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