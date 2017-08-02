欧股业绩：法国兴业银行第二季集团净利下滑28%，股票交易业务表现不佳

路透巴黎8月2日 - 法国兴业银行第二季股票交易业务表现不及国内同行，该项业务的营收出现下滑，相比之下法国巴黎银行和Natixis的该项业务营收则大幅增长。

法国兴业银行周三公布，第二季集团净利下滑28%。该行之前划拨了3亿欧元(3.5412亿美元)用于支付潜在的法律成本。

法国兴业银行相比对手而言更加侧重股票业务。过去几年该行已经重组了管理层，并在固定收益和大宗经纪业务上加大投资，以降低投行业务营收的波动性。

法国巴黎银行上周公布，股票交易和大宗经纪业务增长25.7%，Natixis则公布股票交易业务增长33%。

不过法国兴业银行在固定收益交易业务上表现相对更好，其在该项业务上的营收下滑6.8%，相比之下法国巴黎银行的该项业务营收则下滑16%。

“尽管第二季度全球市场终告上升，但这个季度投资者还是有普遍的‘观望’心态，与此同时波动性下降且美元走弱，”法国兴业银行在一份声明中称。

该行继续在企业和投行部门削减成本，这帮助抵消了交易、融资和顾问业务营收的下滑，使净利提高11%至4.99亿欧元。

该行第二季集团净利降至10.6亿欧元，符合汤森路透调查中分析师给出的平均预期，上年同期为14.6亿欧元。

集团营收下降26%至52亿欧元，低于分析师预估的53.9亿。(完) (编译 王洋; 审校 王颖)