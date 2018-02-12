永安期货：中国期指多空分歧加剧，预计出现超跌反弹走势

以下内容节选自2月12日的《期货日报》：

继前一周大幅下挫之后，上周受到外围股市普遍走弱影响，国内A股市场跌势延续，上证综指连破3,300点、3,200点及3,100点整数关口，最低探至3,062点，当周跌幅近10%，年初至今涨幅尽数回吐。期指三个品种均有显著跌幅，IH和IF表现较弱，周跌幅均超10%，IC相对抗跌，当周下跌8.3%。基差方面，期货贴水大幅扩大，截至上周五，IF、IH及IC近月合约分别贴水59.5点、36.4点及50.9点。

主力持仓方面，随着市场波动加大，资金入市意愿增强，各品种多空主力持仓均有不同程度增加。IF多空两方分别增仓1,129手和578手，净空持仓降至3,404手；IH主力移仓至次近月合约，近月和次近月合约多空主力加总持仓双双大增逾5,000手，净空持仓增至1,281手；IC多头增仓560手，空头增仓307手，净空持仓降至176手。

总体来说，虽然春节和交割周临近，但由于近期市场振幅明显增大，期指持仓持续回升，部分多头资金入市抄底。短期来看，经过连续大幅下挫，春节前期指继续走低的概率较小，预计将出现超跌反弹走势。(完)

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