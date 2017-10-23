永安期货：中国期指市场观望氛围浓厚，料将维持横盘整理走势

以下内容节选自10月23日的《期货日报》：

上周市场整体交投清淡，沪深两市均呈现震荡回落走势，上证综指自3,400点附近回落之后，始终围绕在3,370点一线盘整，最终收报3,378点。期指三个品种走势各异，其中IH表现最为突出，主力合约当周上涨0.7%。IF及IC双双收跌，其中IF主力合约下跌0.4%，IC主力合约大跌2.7%。基差方面，由于期指走势弱于现指，期货升水幅度大幅收窄，IF主力合约甚至由升水转为贴水。截至上周五，IF贴水15.1点，IC贴水41.4点，IH小幅升水3.2点。

主力持仓方面，虽然期指各品种总持仓无一例外均出现回落，但其主力持仓却呈现增减不一的态势。其中，IF多空主力持仓与前一周相比总体变化不大，多头增仓195手，空头减仓38手，净空持仓降至2,853手。与IF不同，IH多空主力双双大幅减仓，减仓幅度均在千手之上，其中空头减仓力度更大，当周持仓减少2,000余手，净空持仓进一步降至230手。IC多空主力呈现全部增仓的情况，多头增仓279手，空头增仓601手，净空持仓增至969手。(完)

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