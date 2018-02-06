永安期货：中国期指持仓有所回落，市场观望情绪渐浓

以下内容节选自2月6日的《期货日报》：

受到上周五欧美股市普遍重挫的影响，周一国内A股市场大幅跳空低开，之后沪指在权重股带动下很快展开反弹，一路上行至3480点附近，最终以3487点收盘。期指三个品种走势持续分化，其中IH主力合约当日上涨1.29%，IF及IC双双下跌，跌幅分别为0.15%和0.05%。基差方面，由于市场情绪依然偏弱，IF及IC主力合约贴水持续扩大，截至收盘，分别贴水10.15和18.42点。同时，IH升水收敛至11.86点。

主力持仓方面，虽然市场经过上周持续调整迎来反弹，但各品种主力资金均现小幅减仓迹象。其中，IF多头减仓228手，空头持仓小幅增仓104手，净空持仓时隔两年再度增至4000手之上。IH多空主力双双减仓，分别减少245和360手，净空持仓降至236手。与IH类似，IC同样多空持仓均有回落，多头持仓减少468手，空头减仓近700手，净空持仓降至不足200手。

总体来说，受到春节临近等因素影响，市场心态较为谨慎，期指持仓有所回落。同时，多空主力持仓互有增减，短期指数企稳迹象较为明显，预计后市或继续温和反弹。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)