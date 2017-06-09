法国央行：上调经济成长预估，但认为有可能会违反公共赤字承诺

路透巴黎6月9日 - 法国央行周五预测，由于国际贸易形势改善，该国经济截至2019年的增速料将略高于先前预期，但有可能违反公共赤字承诺。

法国央行在半年一次的经济展望中表示，2018年和2019年经济增速应该会从今年的预计增速1.4%加快至1.6%。

这高于去年12月时的预测，当时预计2017年增长1.3%，2018年和2019年分别增长1.4%和1.5%。

央行表示，虽然国际贸易形势改善将会促进经济活动，但由于薪资增长跟不上通胀上升的速度，消费者支出对于经济的支持力度将小于最近几年。

在2016年能源价格疲软导致通胀率仅为0.3%之后，该央行预估今明两年消费者物价将分别上升1.2%，2019年料将上升1.4%。该央行对2017年通胀的预估与12月持平，但鉴于油价料将走弱，央行略微调降了对2018年和2019年的预估。

该央行称，今年公共财政赤字与经济产出之比料为3.1%，达不到前届政府预估的2.8%。

这将意味着法国可能再次突破欧盟3%的赤字上限，即使前总统奥朗德政府曾承诺今年将会遵守该规定。若法国真能达到该规定要求，将为10年来首见。

虽然现任政府表示会信守该承诺，但预算部长Gerald Darmanin周四对法国世界报称，赤字与GDP之比达到2.8%的预估“过于乐观”。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 高琦/徐文焰)