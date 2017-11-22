泰国央行：维持利率不变是因为降息不“合理”--会议记录

路透曼谷11月22日 - 周三公布的政策会议记录显示，尽管通胀率低于目标区间，两周前泰国仍维持关键利率不变，因为降息不“合理”并且可能带来风险。

11月8日，泰国央行政策委员会一致同意维持一天期附买回利率在1.50%不变。该利率自2015年4月来就保持在这一水平。

“政策委员会指出，近期通胀率低于目标水平主要受供应面和结构性因素影响；因此进一步放松货币政策是不合理的，可能会导致金融系统更加脆弱，”会议记录称。

根据会议记录，政策委员会认为通胀预期下降不会引发通货紧缩风险。

会议记录显示，委员会重申了对长期低利率环境下“追逐收益行为”以及家庭债务高企的担忧。

记录显示，虽然在出口和旅游业增长的支撑下，泰国经济增速快于之前预期，但委员会同意为了支持更强劲的内需增长，应该维持当前的宽松货币政策。

泰国央行在9月将该国2017年经济增长预估从3.5%上调至3.8%，并将2018年经济增长预估小幅上调至3.8%。

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一公布，第三季国内生产总值(GDP)同比增长4.3%，并将全年GDP增幅预估从3.5-4.0%调整为3.9%。

泰国去年GDP增长3.2%，增幅低于该地区其他国家。

货币政策委员会将在12月20日召开下次货币政策会议。多数分析师预计泰国在2018年相当长一段时间内都不会调整政策。(完) (编译 王灿/汪红英；审校 杜明霞/王兴亚)