港报社评：“一国”与“两制”红线均须守住--明报1月30日

立法会议席补选，香港众志成员周庭遭「DQ」（取消资格），之前立会宣誓案被「DQ」的姚松炎则成功入闸。「周out姚in」传达了清楚政治信息，但凡参选人超越了「一国」红线，不管以任何形式或论述包装「港独」，都不得进入体制之内。今次「DQ」是政治决定，「港独」出现令中央觉得需要为「一国」划红线，另一方面港人也会关注中央的红线会否愈收愈紧，倒过来威胁「两制」的红线 。一国两制是香港唯一活路，需要各方严守分际，「一国」与「两制」的红线均要守住。

过去选举主任的职务，主要只是查核参选人有否交齐资料、填漏表格等工作，2016年立法会选举引入「签署确认书」安排，要求参选人须拥护《基本法》，选举主任实质变成「DQ」把关人，负责根据参选人过去的言行，判断是否主张「港独」。

选举主任角色质变，做法是否妥当，还看法院如何处理「DQ」者的选举呈请，不过根据选管会条例，选举主任的确有权决定提名表格是否有效，确保选举合法及诚实进行。也许周庭支持者会质疑，前年罗冠聪获裁定参选资格有效，为何同属香港众志的周庭却不能，然而从选举主任的角度而言，前年人大就宣誓案释法，已为「DQ」提供更多法律凭据。此一时彼一时，现在不过是按法例「执正来做」。

当然，谁都知道选举主任只是台前角色，周庭被拒参选也不是法律问题，而是政治问题。近年「港独」冒起，彻底改变香港政治形势；若没有「港独」，根本也不会有「参选确认书」。尽管周庭声称，「香港众志反对港独」，可是该党的党纲和《民主自决运动路线图》等文件，明确主张设立《公投法》、争取国际对香港「重新履行自决权」的认可，透过「公投」决定2047年后的香港前途，当中包括「独立」选项。有关内容怎么看都带有强烈「港独」色彩，所谓追求「民主自决」，不过是「港独」另一种表述和包装。

相比之下，连日来姚松炎也面对「DQ」阴霾。围绕姚松炎的争议，主要是当日他在立法会宣誓「加料」遭DQ后，是否不能参加今届立法会任何补选。虽然选举主任追问他对「港独」的看法，以及出席台独政党时代力量论坛一事，惟过去姚松炎鲜有提及「港独」或「民主自决」，现在最终获得确认参选资格。有论者声称，受占领运动启发的年轻人，过去两年相继被拒参选，是当局的政治报复，扼杀「一代人」，不过周庭和姚松炎命运迥异，突显目前封杀的只是「港独」和类似的主张。

「港独」抬头挑战「一国」，触动中央神经，促使北京划出政治红线；然而中央收紧对港控制，亦触动了港人神经。部分人担心中央的红线「愈划愈过」，令港人自由权利受到更多限制，冲击「两制」。周庭DQ后，一些港人关注何谓「不拥护《基本法》」，诸如平反六四、结束一党专政算不算在内？反对23条立法又如何？假设的情景，可以无限想像，关键是现实情况如何。根据参选确认书，拥护《基本法》，核心在于支持一国两制、反对港独，若是要求平反六四，又或只是反对23条立法具体内容而非拒绝履行宪制责任，不应成为「不拥护」的凭据。

中央对「一国」划出红线，港人心中对「两制」亦有红线。守住一国两制，就是守好这两条红线；如何判断红线有否踰越，应当建基于客观言行而非揣测。香港众志的主张，超出了「一国」红线，姚松炎则未见越界。至于「两制」的红线，由于人人宽紧不一，难免较为含糊，不过如果「跨境执法」变成家常便饭、六四集会遭取缔、七一不能上街，凡参与者都被剥夺参选资格，全港市民肯定都会认为这是「两制」末日。眼下香港情况，当然远远未至于斯，可是港人担心「两制」红线难守，中央也应该多加理解。

周庭宣布参选后，香港众志在网站修改党纲，删去「以民主自决为最高纲领」，惟未改变核心理念。中央看待「民主自决」的态度，说明当局不会接受以任何形式包装「港独」，不管如何炮制各种政治论述，都很难蒙混过关。一国两制是一个矛盾统一体，灰色地带的存在，实际亦成为两制的缓冲，如果有人存心使用模糊策略，加紧在灰色地带游走，中央也不会手软，向灰色地带出招，结果必会导致一国两制缓冲区愈缩愈小。守护一国两制，最重要是各方严守分际。「港独」也好，「民主自决」也好，都是此路不通，不承认此一局限，只会促使中央出重手，令香港政治空间愈来愈窄，倘若双方互越红线，一国两制前景将不堪设想。

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