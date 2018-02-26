港报社评：“两会”有破有立，任期无限惹疑窦--明报2月26日

本周末，内地政坛的年度大事——人大政协「两会」将拉开大幕。今天（26日），中共中央为讨论今年「两会」人事安排的三中全会在北京先行召开，今年「两会」是五年一度的换届大会，更是中共十九大后的首次「两会」，会上将要修改宪法、选举产生新一届中央领导人，今届两会从修宪到人事有破有立，诸多焦点或将载入史册。昨日，官方公布了中共中央关于修改宪法部分内容的建议，其中有关取消国家主席、副主席任期不超过两届的限制最引人注目，对未来将产生深远的影响。

今次修宪的「立」，是将习近平新时代中国特色社会主义思想写入宪法，从而奠定习思想在中国政坛的指导地位；同时将确立国家监察委的宪制地位，将中国的政治架构由「一府（中央政府，即国务院）两院（最高法院、最高检察院）」，变为「一府一委（监察委）两院」，这些都是维护政治核心及反腐肃贪的立规之举。

而修宪的「破」，则以取消国家最高领导人任期限制为最。中国现行宪法第三章第二节第七十九条规定，中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。中共中央今次关于修宪的建议第十四条提出，删除「连续任职不得超过两届」的限制，这意味着，国家主席和副主席今后的任期不再有任何限制。

已故中国领导人邓小平监于「文革十年」 的惨痛教训，于1980年代提出废除领导干部终身制，在1982年宪法修改中，增加了领导人任期的限制。虽然说，对任期不作明文规定并不一定等于终身制，但却让人有理由相信，国家最高领导人不再是只能连任一届了。这改变了国内外对国家权力继承交接的传统预期，特别是在最高领导人的接班人选缺乏较清晰指向之时，对内对外都不是好事。

改革开放40年来，中共各届领导经过多年实践探索，逐渐形成了任期限制、七上八下（即67岁续任，68岁退任）、隔代指定的接班制度，虽仍有不少有待完善的空间，但毕竟给了外间较稳定的政治可预期性。中共十九大却破例未有为习近平选定接班人选，加上今次修宪要取消领导人任期的限制，令外间对中国权力交接继承的稳定性、持续性产生了怀疑，增加了政治上的不确定性。不管种种担心是否杞人忧天，但权力继承交接的制度化对国家的长治久安十分重要，确是毋庸置疑的。中央作此修改建议的理由外人暂未获悉，看来有必要在人大会议上作出必要的解释，以消除各种疑虑。

在人事安排方面，今年「两会」将要出现的异动可能打破多项惯例：已退出中共领导层的中纪委原书记王岐山，很大机会出任国家副主席，在外交事务方面分担国家主席习近平的工作。如果成真，将打破近20年内地官场的惯例：即国家领导人都由中共中央领导人兼任，卸任的中共中央领导人也不会再出任国家副主席这一重要职位。而主管外交的政治局委员杨洁篪可能出任国务院副总理，也打破了国务院20年来没有主管外交的副总理这一格局。王、杨这种破例安排，将会组成近20年中国最强阵容的高层外交团队，反映中央对于未来国际环境的丕变、中国在世界角色的转换，都在早作因应。

在经济方面，过去5年国务院的经济主导权渐渐被中共总书记习近平麾下的中共中央财经领导小组所取代，而中央财经领导小组办公室主任刘鹤正是习近平经济思想的灵魂人物，今年「两会」刘鹤有望跻身国务院领导层，并可能兼任金融稳定发展委员会主任，从他上月代表中国出席瑞士世界经济论坛，又将赴美与美方商讨平衡两国贸易逆差来看，他有望成为中国财金界新的掌门人。果如是，可谓创下中财办主任主导国务院经济团队的先例，既可更好地贯彻强调供给侧结构改革的习近平经济思想，亦可望理顺国务院与中财办的关系。

今年是中共十九大规划三步走实现小康和现代化的开局之年，全球经济和中国经济都面临着一定的风险和挑战，特别是中美关系的不确定性，给两国的双边经贸关系罩上了一层阴影。对内如何深化供给侧结构性改革，对外如何处理好与「一带一路」沿线国家关系，扩大开放，既是对刘鹤新经济团队的挑战，亦是对王岐山、杨洁篪外交班底的考验。

中央对港对台政策的新路向也是值得关注的重点，对台工作主帅将由俞正声换成汪洋，国台办主任也将由前驻联合国大使刘结一出任；而上周台湾行政院改组，外交部及陆委会首脑也由陈水扁时代深绿人选取代了留用的淡蓝人物，显示未来两岸交锋将会有新的形势。

对港团队方面，新的港澳协调小组长盛传由全国人大委员长的热门人选栗战书接任，张德江、李源潮卸任，小组成员亦大幅更新，中央统战部长尤权加入小组，港澳办主任张晓明升任副组长，这些新人事对于中央的对港政策都会有影响，值得港人密切留意，因为中共已故领袖毛泽东说过：「政治路线确定之后，干部就是决定的因素。」

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