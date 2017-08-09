港报社评：“影子学生”充数涉诈骗，杀校压力非违法藉口--明报8月9日

屯门区兴德学校被指将从未上课的「影子学生」列入学生名册，教协怀疑校方以此骗取教育局津贴，减少杀校压力，据悉事件已交由警方调查。今次「影子学生」风暴，已不仅是校政管理失当问题，而是有可能涉及充数诈骗，是教育界的大丑闻，必须查个水落石出。缩班杀校并非犯罪藉口，违法者必须严惩，以收阻吓作用，杜绝歪风。有学校涉嫌以「影子学生」充数，竟能瞒天过海两年，教育局迟迟未有察觉，表现令人失望，反映监管存在漏洞，令人关注会否还有其他学校使诈出术，当局必须彻查检讨。

兴德学校约有600名小学生，校董包括多名屯门乡事委员会代表。今年初教育局接获投诉，指该校在2014/15和2015/16两个学年合共有20多名「影子学生」，他们都是双非学童，曾在学校注册，部分学生首年完全缺席，居然仍获批准升班，翌年「现身」重新上课；有学生更是连续两个学年均没出现。教育局完成初步调查，确认投诉属实，要求校方解释，却未获积极回应，促使教育局决定委任多人进入校董会。有怀疑是「影子学生」的家长表示，子女3年前获得派位后已表明不会入读，惟校方坚称可以「留位」，现在突然知悉子女变成「影子学生」，感到无辜和不安。有该校教师则质疑校方涉嫌「笃数」，可能是想减少缩班风险，继续获得局方按学生人头计算的资助，保守估计小学每减一班，校方每年少收约60万元公帑资助。

不少学校为了应付杀校压力，各出其谋，例如有学校向少数族裔学生招手，等到危机解除就停收，近年教育界还流传个别学校以「影子学生」充数，然而始终欠缺真凭实据，校外人士不易知悉真相，校内人士则未必敢披露内情。本港学校生态，校长操生杀大权，倘若办学团体不好好管束，随时俨如「土皇帝」。这次兴德学校「影子学生」风波，若非校方与教师出现人事管理纠纷，有教师甘冒打烂饭碗风险，向教协投诉，问题会否曝光仍是未知之数。今次可能是首次有确凿证据，证明「影子学生」问题的存在，教育局必须认真核查「影子学生」充数是否仅属个别孤例。

昨天兴德校长公开否认有虚报「影子学生」，声泪俱下表示「好委屈」，自己对学校「无功都有劳」，扬言有人「抹黑」，对她和管理层不公道。该校面对的一些指控，也许还可说是「公说公有理、婆说婆有理」的矛盾﹕对于教师请病假要交饼卡或现金「慰劳」，校方可辩称那是教师之间「不成文规定」；有教师在集体抗议后遭停职解雇，校方可辩称「纯因其他操守事宜」，无关抗议。可是有教师投诉校长多处装设具收音功能的闭路电视，形同监听，远超保安需要，又质疑校方向家长筹款却没有公开帐目，都反映校政管理出了大问题。至于校方涉嫌以「影子学生」充数，更可能涉及使用虚假文书和诈骗，据报警方已介入调查，多少句「不公道」、「好委屈」都无法转移视线。

教育局调查指出兴德学校有违规情况，包括批准多名注册后未正式入读的学生长时间保留学位，未有通知教育局，又未有按规定在学生连续缺课的第7天，立即向局方呈报个案。凡此种种，无不加深「影子学生」充数嫌疑。兴德校长在记者会辩称，所谓「影子学生」只是「因事请假缺席」，家长有「交假纸」；学校被指批准全年没有上课的学生升班，有出席记者会的学校职员解释是「电脑系统问题」，亦可能是同事误将本应销毁的成绩单存档，并列印了出来，云云。有关说法匪夷所思，感觉儿戏。如果校方坚持清白，就应全面披露相关资料和所谓「假纸」等物证。

兴德校长声称，办学团体和校方一直配合不同部门处理问题，从没逃避，惟教育局表示，今年2月起已与校方、校监及校董会接触，提醒必须遵守《资助则例》等要求，可是校方未有积极跟进。兴德校方和办学团体必须采取具体行动，令人相信他们真的愿意与教育局合作。

「影子学生」问题能够在教育局眼皮底下发生，突显当局监管不力。有兴德学校前教师透露，教育局人员到校视察时，校方报称有关学生全部「因病告假」，然而局方似乎并未察觉可疑，最后还是要靠校内教师投诉才知悉问题，后知后觉，令人怀疑视学安排是否行礼如仪。教育局必须汲取教训，在视学方面更加留意各种可疑细节，同时亦应考虑对涉嫌违规和不合作的学校采取更强硬手段，如果发现校方屡劝不改，无视警告，教育局应放胆运用手上权力，根据《教育条例》，要求法团校董会把校长撤职，甚至取消部分校董资格，撤换办学团体，收回办学权。

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