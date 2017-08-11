港报社评：“影子学生”已不该，“影子官僚”更不容--信报8月11日

屯门兴德学校被揭发一连串令人难以置信的事情，套用获委任加入校董会加强监察的退休校长雷其昌所言，现任校长处理校政的做法是「惊讶」和「吓人」。兴德学校最耐人寻味之处是出现了为数不少的「影子学生」，可能涉及伪造文件等等欺诈罪行，警方及廉署已接报跟进调查，重案组探员昨日到校园蒐证。

据悉，教育局于七月二十六日向兴德学校校长陈章萍发警告信，力数五宗罪，第一宗正是关于「影子学生」。教育局在信中指出，陈章萍未有呈报缺课个案，批准多位注册后未有正式入读的学生长时间保留学位，有个案更长达两年，但未有通知局方和获局方批准。警告信亦称，家长申请保留学位信件的样式极相似，质疑这些申请是否由家长主动提出和撰写，有关事件损害学生就学权利和浪费学位资源。

至于另外四宗罪，分别是安排教师于正常上课时段前往深圳湾口岸派发宣传单张和招生，严重影响学生正常学习；滥权欺压教师，经常对老师恶言相向及不礼貌地责骂、多次不合理地向老师发口头警告；未有按教育局要求，暂缓处理两位被解雇老师的指示；还有，陈章萍向教育局提供虚假资料，聘用有刑事案底（二〇一四年因袭击九岁学生被判入狱两个月，缓刑十八个月，教席被吊销）的张锦辉为「校长助理」，在教育局勒令学校辞退后仍继续处理校务。

尽管陈章萍日前高调召开记者会，声泪俱下表示受到有组织有策划的无理攻击，但教育局已确认关于「影子学生」的投诉属实。所谓「影子学生」，指的是校方游说无意入学的跨境学童家长签署同意保留学位，藉此填补学额空缺，避免陷入缩班甚至杀校的危机。那些名义上的学生由始至终没有到校上课，当然也没有校内成绩，却仍然能够「升级」，有理由相信是藉此骗取政府资助。

校园丑闻曝光之后，不期然令人产生两个疑惑，校长为什么可以只手遮天俨然「土皇帝」那样为所欲为？教育局为什么长时间不监不管，任由「兴德之乱」恶化至此？

若果指控属实，陈章萍不管如何哽咽辩称无功也有劳，当然亦难辞其咎，然而教育局在这六年以来对这间学校放任自流，终于弄致一发不可收拾的田地，亦应负上极大的责任。须知道，类似的校政混乱事件并非第一次发生，教育局竟然没有汲取教训，请问已卸任的前局长吴克俭和已坐正的现任局长杨润雄，香港一笔又一笔的教育糊涂账要到何年何月方休？

二〇〇九年，曾经发生过基督教臻美黄乾亨小学暨初中学校事件，当时大批愤怒的家长投诉，该校开办八年以来，仍未取得教育局向校董会发出的合法批文，即是一直违规经营。由于该校不获教育局批准开办高中课程，所有中三学生顿然无所适从，不知往哪里升读中四。至于校监梁淑贞，家长质疑她把学校当作私人财产，控罪包括聘用有性侵犯儿童案底的外籍英语老师，并且将学校服务外判予自己任主席的基督教臻美社会服务机构。

当年，基督教臻美黄乾亨小学暨初中学校在一片混乱局面之中备受诘难，舆论要求吊销其办学牌照，教育局随后宣布收回办学权。该校原址现在由福建中学附属学校接办，营运至今。

前事不忘，后事之师，校长或者校监管理不善随时祸及无辜的莘莘学子，如果教育局好了伤疤忘了痛，对于学校同样监管不善，那么恐怕校政混乱不会是最后一次，而是陆续有来。

「影子学生」固然是不应该出现的，怕只怕教育局有太多尸位素餐的「影子官僚」，这是更加令全港师生和家长忧心忡忡的祸源。

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