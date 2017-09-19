港报社评：“杀无赦”煽动仇恨，民粹歪风不可长--明报9月19日

香港是文明社会，任何挑拨仇恨、鼓吹暴力、肆意侮辱的言论都不能接受，立法会议员何君尧称「港独」提倡者应该「杀无赦」，言论极端，令人哗然，对反「港独」讨论更是绝无好处。有关说话明显超出言论自由及社会道德底线，应予谴责。香港社会撕裂，「你做初一我做十五」的恶劣风气不断蔓延，部分人头脑发热，口不择言，甚至美化仇恨，煽动民粹主义，必须当头棒喝加以制止，否则只会令香港不断沉沦。

刚过去的周日，何君尧在添马公园发起「反港独、反冷血、反伪学呐喊大会」，声称收集到8万个签名，要求港大开除法律系副教授戴耀廷，同时要向「港独」说不。台上屏山乡事委员会主席曾树和声言「港独」提倡者该「杀」，有鼓吹暴力仇恨之嫌，何君尧身为集会发起人，理应负起责任，即时劝止。可是何君尧不仅没有呼吁演讲者冷静，反而即时和应说「无赦」，推波助澜，火上加油，绝非一名立法会议员应有的行径。

言论自由有法律和道德底线，任何人都不应该踰越，不管背后政治信念动机为何，都必须一视同仁，以同一把尺看待。何君尧贵为立法会议员，更应自重，即使「港独」属大是大非议题，也不代表可以信口雌黄。若说大学校园有人张贴侮辱蔡若莲标语，是仇恨蒙蔽了理智，公开高呼「杀无赦」本质上也不见得有何分别，同样应该予以强烈谴责。

《公安条例》规定，任何人于公众集会以侮辱言辞激发民众情绪，扰乱公众秩序，鼓吹暴力杀人或伤害他人身体，均属违法，可判监禁，何君尧身为律师，应该不至于忽视。然而令人惊讶的是，事后何君尧仍为失言辩护，声称「杀无赦」是「嫉恶如仇」，又扬言「杀」的意思是「我们不要爱他」、「煞停他」、 「杀猪杀狗」不涉刑事，云云。诚然，以法律观点而论，片言只字不能抽空理解，必须观看背景和前文后理，言论是否涉及刑事恐吓或触犯法例，只能依照法庭准则处理；不过从道德角度而言，「杀无赦」明显过了火位。此「杀」不同彼「煞」，所谓「煞停」之说很难令一般市民信服。

何君尧否认当日发言太过情绪化，强调是「真情表达」，意味「杀无赦」并非一时冲动失言。他一边认为批评者不应「断章取义」，另一边又强调当时自己只说了「无赦」二字，予人观感是玩弄文字游戏「捉字蝨」。市民不会轻易接受任何人钻空子诡辩。

「港独」违反一国两制和《基本法》，看不到有实现的政治可能，只会破坏特区与中央互信，将香港推向深渊。反对「港独」应该立场鲜明，惟不应失去文明理性和应有分寸；发表煽动仇恨言论只会因文害义，搬石头砸自己的脚。「杀猪杀狗」是侮辱言论，将「杀无赦」形容为「嫉恶如仇」，企图为极端言论冠上「道德」光环，实际只是美化仇恨暴力言论；把反对「港独」与战争画上等号，扬言「战争里面杀敌人有什么问题」，更是唯恐天下不乱，比喻不伦不类。

任何人都不应因为政治意见对立，随意侮辱别人，煽动暴力更是公然挑战多元文明社会。近年「煽动式民粹主义」（Demagogic Populism）在欧美兴起，一些政治人物利用社会上部分人的愤怒和不满，煽动暴力仇恨，凝聚支持力量，挟「民意」自重，而非尝试理性解决问题，这种民粹政治只会助长激进主义和暴力冲突，为祸无穷。过去数年香港政治斗争激烈，二元对立鲜明，煽动式民粹主义也逐渐抬头，不同阵营当中都有小撮人走向极端，为求实现政治目标，弄虚作假，操作仇恨愤怒，「你做初一我做十五」成为行事无底线的托辞。这股歪风蔓延下去，只会令香港沉沦堕落，失去理智，社会各界必须高度警惕，守住政治道德底线。（完）

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