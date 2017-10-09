港报社评：《国歌法》本地立法切忌弄巧反拙--信报10月9日

香港足球代表队上周四晚在旺角球场友赛老挝，开赛前再有部分球迷在奏起国歌之时喝倒采，并且举出不文手势，此事引起基本法委员会委员饶戈平关注，他说此等行为明显违反《国歌法》，应被记录在案。

《国歌法》经全国人大常委会上月初表决通过，已于十月一日开始在内地生效，订明奏唱国歌时应当肃立，举止必须庄重，凡在公共场合以歪曲、贬损方式奏唱，或对国歌作侮辱行为，公安机关可处警告或十五日以下拘留，亦可能被依法追究刑事责任。人大法律委员会建议人大常委会提请审议，将《国歌法》列入香港《基本法》附件三。

《国歌法》未经本地立法落实，饶戈平所说的「记录在案」，意思是看看日后会否「依法追溯」，他认为特区政府应该尽快立法：「在没有立法以前，这些违法行为会被记录在案，（立法后）是不是要再被追溯，要看香港法律具体规定。」

另一位基本法委员会委员谭惠珠则指出，除非涉及非常严重的行为，否则法例经本地立法后，一般不具有追溯力。身为资深大律师的行政会议成员汤家骅亦表示，根据普通法，刑事法例并无追溯期，特别当条例的罚则未经清楚订明，对过去行为有追溯权并不公道。

《基本法》第一条清楚列明「香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分」，因此尊重国歌绝对政治正确，然而《国歌法》本地立法若赋予追溯力，必会产生非常复杂的争议，何况执行起来难度极高。假设港队对老挝这一次要「记录在案」，那么过往几次的嘘国歌事件是否该「旧事重提」？球场之内人头涌涌又人声鼎沸，怎样准确公平地判断谁违反《国歌法》而受罚？「依法追溯」固然有欠公允，如果「罚一漏万」甚至「冤枉错判」，香港的法治少不免受到质疑。

政务司司长张建宗被问及《国歌法》应否具备追溯力，只能笼统地回应，这些法律观点要留待律政司在草拟过程中研究。

球迷嘘国歌，巴塞隆拿比起香港严重得多。西班牙的加泰罗尼亚一直有要求独立的呼声，最近才举行过一次导致马德里中央政府铁腕镇压的独立公投。加泰首府巴塞隆拿是独派重镇，同样以巴塞隆拿命名的足球劲旅旗帜鲜明支持独立，于是乎，巴塞隆拿主场作赛之时，球迷几乎一听到西班牙国歌《皇家进行曲》便即报以嘘声。那些独派球迷之所以放胆喝倒采，正正因为他们明白，马德里拿他们没办法，难道一次过把几万人捉去控以「侮辱国歌」甚至「分裂国土」罪吗？

球场之内趁国歌响起时示威或请愿的形式，不止于喝倒采，还有美国的「单膝下跪」，此举由美式足球员Colin Kaepernick于去年八月率先发起，抗议警方残暴对待黑人。尽管总统特朗普对于这样的行为十分不满，咬牙切齿公开呼吁球队班主将不尊重国歌的球员炒鱿，但反而引起体坛躁动，奏国歌之时单膝下跪者愈来愈多，亦演变出其他姿态各异的抗议方式。《美国国旗法》对于展示国旗与演奏国歌有一定规范，但没有为违法者设定罚则；即使有罚则，相信情况跟巴塞隆拿差不多，很难想像如何一次过将盈千累万的球员和球迷「绳之于法」。

港队下周主场迎战马来西亚，张建宗指出，若然再有同类事件发生而要闭门作赛，会令香港形象受损，希望球迷反思。

球迷毫无疑问应该反思，但另一方面，特区政府也不得不扪心自问，法例公道吗？执法可行吗？立法会前主席曾钰成说得没错，要维持国旗和国歌尊严，不能只靠法律，关键还在民心，他以美式足球员抗议事件为例指出：「用法律迫使对国家不满的人在奏国歌时肃立，不能改变他们对国歌的蔑视，只会增加他们对国家的敌意。」

《国歌法》本地立法，切忌弄巧反拙，此事将为特首林郑月娥带来另一次政治智慧的考验，最低限度必须避免制造出「不爱国」的助燃剂。（完）

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