港报社评：《基本法》讲原则留弹性，勿作茧自缚墨守成规--明报8月4日

行政会议成员、金管局前总裁任志刚发表网志，批评过去10年特区政府采取「守财奴」政策，拖经济后腿，强调遵守《基本法》「量入为出」原则，不等于墨守成规。任何宪法的制定，总有其特定历史时空，不可能预视未来社会种种变迁和需要，不少学者亦主张宪法是「活」的，需要因应社会变化而调整诠释，不能生硬理解宪法条文。「量入为出」是一个好的理财原则，然而并非「绝对真理」，教条化看待《基本法》一些字眼和条文，无视现实环境需要，只会窒碍社会发展和进步。

行政长官林郑月娥提倡「理财新哲学」，主张「投资未来」。任志刚被视为林太财金事务「三大靠山」之一，其观点主张自然格外受到注目。任志刚提出的一个核心问题，是特区政府「有否好好利用《基本法》第107条框架内容推动大众利益」，而非囿于条款文字，作茧自缚放弃作为。适逢近日香港社会亦就一地两检是否符合《基本法》出现争拗，今次任志刚所引发的讨论，其实亦是一个机会，让社会可以细心思考《基本法》。

《基本法》第107条订明，政府「财政预算以量入为出为原则，力求收支平衡，避免赤字，并与本地生产总值的增长率相适应」。《基本法》1980年代中起草，1990年正式颁布，条文的制定无可避免是受到当时政经社会环境和意识形态的影响。以「量入为出」为例，这套理财哲学一直是英国殖民地管治传统，殖民地政府不应为宗主国带来任何财政包袱，所以特别强调财政自给自足。战后港英政府定下财政储备指标，70年代财政司夏鼎基提出「积极不干预政策」，强调小政府大市场，规定「财政开支不能超过收入八成」，量入为出更成了「金科玉律」。

随着中英就香港前途问题谈判，北京担心英方使诈，在政权移交前掏空香港财富，所以对「量入为出」原则也相当重视，1989年港英政府抛出「玫瑰园计划」兴建新机场，北京便质疑有可能花光本港财政储备，强调不能「你请客我付钞」。将「量入为出」写入《基本法》，固然是要确保特区政府审慎理财，亦跟独特历史时空息息相关。然而正如任志刚指出，遵守《基本法》的理财原则，不等于墨守成规，放弃以务实态度和适当弹性，审时度势处理具体问题；「力求」收支平衡不排除力有不逮，「避免」赤字亦不代表不能发生。

当然，适度弹性看待《基本法》条文，不代表可以严重偏离，视规定如无物，审慎理财是特区政府应有之义，不过何谓「力求收支平衡」，却可以有广义和狭义的解读。任志刚认为，合理的做法应该是在一个经济周期达至收支平衡，让政府有更大空间采取逆周期措施刺激经济，甚至短暂利用赤字预算，积极投资未来提高生产力，没必要生硬理解为必须「年年做到收支平衡」。教条主义者对于这种解读大有可能嗤之以鼻，质疑所谓「经济周期」定义不清，只是「钻空子」，违反《基本法》，然而过度狭义理解条文也不利因事制宜，不符公众利益，甚至窒碍社会发展。

外国学者对于如何理解宪法条文和精神，有两大主流，一派强调条文字眼和原意（称为Originalism），另一派则认为宪法是「活」的（即所谓Living Constitution），主张因应社会变迁去实践宪法。有美国宪法学者便指出，美国是全球其中一个最难修宪的国家，然而透过改变诠释，毋须动辄修宪，一样可因应社会需要，让宪法与时并进，最明显的例子就是1930年代罗斯福推出「新政」（New Deal）应付大萧条，当中多项措施，例如由联邦政府规管金融市场、建立全国社会保障等，均赋予联邦政府巨大权力，改变个人和州跟联邦政府的关系，引发连串违宪争议，最终联邦最高法院一锤定音，确认「新政」大多数创新措施合宪，为美国揭开一个宪法新时代。香港奉行一国两制，是中国的一个特别行政区，《基本法》的特殊性也不能与一个国家的宪法相提并论，不过以「宪法是活」的观点看待《基本法》，显然有参考价值。

现时特区政府坐拥近万亿元财政储备，远比港英时代雄厚，理应好好运用，积极投资未来。其实《基本法》条文也刻意留下弹性，例如只是订明「财政预算」需要量入为出，并非对「财政实况」作出规限；至于财政预算与经济增长率「相适应」的说法，更是预留了相当大的发挥空间。以教条主义看待第107条，结果必然是鼓励政府当守财奴，以今时今日本港财政情况而论，绝不应该。由一地两检到「量入为出」的讨论，都牵涉如何理解《基本法》条文，以及善用《基本法》框架推动公众利益的问题，如何在秉持原则之余容许弹性处理，值得深思。

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