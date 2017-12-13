港报社评：《巴黎协定》独缺美国，中国减排切忌蛮干--信报12月13日

旨在对抗全球暖化的《巴黎协定》签署两周年，来自五十多个国家的五千多名政坛领袖及国际组织代表再次济济一堂，出席在巴黎举行的国际气候峰会，探讨如何筹募财力和运用人力减少碳排放。身为东道主的法国总统马克龙宣布，投入三千万欧罗赞助研究，启动一个名为「让地球再次伟大」（Make our Planet Great Again）的计划。

《巴黎气候协定》达成共识的过程千辛万苦，终于在二○一五年排除万难，全球一百九十五个国家一致同意，把二一○○年时的全球平均温度，控制在较工业革命之前只升高摄氏两度以下，并努力以升幅不超过一点五度为目标。正当饱受乌烟瘴气之苦的国际社会庆幸签署了这么一份协定，尝试众志成城扭转乾坤之际，美国人选出了一位名叫特朗普的总统，而这位性格狂傲的白宫主人把气候变迁说成是唬人的「骗局」，今年六月推翻前总统奥巴马的决定，宣布美国退出《巴黎协定》。

特朗普奉行民粹主义，政治理念是「让美国再次伟大」，显而易见，马克龙是摆明车马冲着直冒天下之大不韪的狂人总统而来，「让地球再次伟大」的口号是要给对方一个充满挖苦意味的讯息：即使美国不负责任地缺席，《巴黎协定》各签署国还是会共襄善举，为挽救地球而夙夜匪懈。

这边厢是经济一哥美国在众目睽睽、一片嘘声之下退出《巴黎协定》，那边厢，经济二哥中国启动史上最大规模的「煤改气」工程，禁用烧煤的方式取暖，改用天然气或电力，既为了减少「十面霾伏」的空气污染，亦为了实践《巴黎协定》的承诺。与此同时，亚投行宣布，已经批准二亿五千万美元的贷款，用于北京铺设覆盖大约五百一十个村庄、逾二十一万户的天然气输送管等工程，预料二○二一年完工。这是亚投行第一笔在华投资，估计每年可为北京缩减使用六十五万吨标准煤，减少排放二氧化碳五十九万吨、悬浮微粒三千七百吨、二氧化硫一千四百八十八吨和氮氧化物四千四百四十二吨。

在减排的大原则之下，内地的「煤改气」政策值得肯定，而且事实证明效果卓着，中国环境保护部通报，石家庄、北京和天津今年十一月的空气质量明显改善，其中北京空气悬浮微粒PM2.5平均浓度降至每立方米四十六微克，同比下降百分之五十四；然而问题是，这政策的推行操之过急，近日惊闻不少扰民反效果，中央政府必须深切检讨，从速补救。

「谁烧煤就抓谁」，这是内地下达的死命令，相关政策把包括北京和天津在内的二十八座城市，设为大气污染传输通道城市及北方冬季清洁取暖规划首批实施范围，要求今年十月底前完成「禁煤区」建设任务。然而，在一刀切之下，各城各市不少烧煤暖炉被强拆之后，改装设备却迟迟未完工，天然气与电力供应又不足，造成大量民众受冻甚至发病，学童不愿留在冷冰冰的课室，被迫在室外晒着太阳读书。有见及此，十二月初环保部发出特急文件，允许设施未落成的地区仍然沿用燃煤取暖。不过部分民众慨叹，根本已经无炉可用。

减排明明是好事，为何弄得一团糟？环保部环境规划院大气环境规划部副主任雷宇表示，华北的煤改气和煤改电可能实际完成了四百万户，远远超出国家预期的三百万户。据雷宇分析，国家目前对这「两改」有财政支持，未来的补贴政策则尚不明确，有些地方希望趁着有补贴加紧推进；另有些地方官员或许认为做得多有政绩，做得少要捱批，因此争取超额完成任务。即是说，官僚主义从中作梗，人文关怀束之高阁。

《巴黎协定》签署两周年，中国实践减排承诺无疑取态可嘉，不过落实之道贵乎配套完备，尤其重要的是以人为本，切忌蛮干而好心做坏事。「让地球再次伟大」无法一蹴即就，一个负责任的政府应该先做足「让人民再次取暖」。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘