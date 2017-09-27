港报社评：一“撞”激起千层浪，车祸揭深层问题--明报9月27日

一「撞」激起千层浪，一宗严重巴士车祸，折射不少深层次问题。巴士车长工时过长劳累不堪，成为道路安全隐患，单单降低工时上限，不正视人手不足，始终无法解决问题。车长不足与薪酬偏低有关，不过政府交通政策向铁路倾斜，巴士公司严控成本，争取加薪并不容易。就算资方妥协，高薪招聘车长，惟香港人口老化，总体劳动力下降，其他运输行业司机荒可能变本加厉。连串问题紧扣相连，头痛医头难解困局，需要通盘思考。

上周五深水埗城巴车祸造成3死30伤，事发前肇事车长连续数天工作逾13小时，各界关注车祸原因会否与车长疲劳过度有关。城巴一边强调涉事车长工作时数符合运输署指引，一边表示车长加班工作13小时并非普遍现象，大部分车长平均每日工作10小时。然而即使只有少数车长会带着劳累身躯勉强加班，已足以为道路安全埋下计时炸弹。

运输署指引列明，巴士车长每日工时最长不应超过14小时，城巴和肇事车长的确没有违反指引，可是车长身心精神状况关乎人命，只有10小时的公余和休息时间，是否足够，实属疑问。运输署现行指引未免太过宽松，工时上限必须降低。

巴士车长工时过长，情况必须正视，不过这其实只是问题的表征，若非薪酬微薄不足养家餬口，也不会有车长甘愿透支精力勉强加班。现时陆路运输业界的平均工资约为1.9万元，相比之下，新入职巴士车长底薪加基本津贴，月入只有大约1.5万元，必须靠加班工作超时补水，才能达到月入2万元左右的水平。

香港生活成本之高，位居全球前列，有家室的车长要养妻活儿，不得不拚命加班；与此同时，薪酬偏低也成为巴士公司招聘司机和「留人」的绊脚石，加剧人手不足问题，巴士公司不想缩减班次影响服务，自然乐意接受车长加班。一方想多挣点钱养家，一方则要控制成本，导致车长严重加班现象，成为一个结构性的问题，运输署所制定的工时上限，在部分司机眼中反而成为了拚命加班的极限，情况讽刺，令人感慨。

单是降低工时上限，解决不了车长收入不足问题。就算当局修订指引，不准车长拚命加班，部分车长为了帮补生计，可能会另觅兼职，结果一样精力透支，成为安全隐患。

改善车长薪酬待遇，关乎道路安全和公众利益，「市场决定」不应成为政府撒手不理的藉口。然而车长薪酬偏低，也不能简单归咎巴士公司「刻薄」。政府交通政策偏重铁路系统，虽然3间巴士公司都有上亿元的盈利，可是也要面对相当大的竞争。由于加价必然会惹来市民反弹，也可能削弱市场竞争能力，巴士公司自然倾向先控制成本。政府应当积极关注车长薪酬待遇偏低的问题，更有需要检讨现时公共运输政策是否过度向铁路倾斜，衍生意料之外的道路安全后遗症。

不过即使巴士公司愿意显着改善车长薪酬，也不代表所有问题迎刃而解。香港人口老化，劳动力下降，困扰不少行业，运输行业正是其中之一。由于薪酬水平和前景平平，近年愈来愈少年轻人愿意投身职业司机行列，司机老年化趋势严重，的士业和小巴业情况尤其明显。假如巴士公司愿意高薪挖人，结果可能是小巴和的士司机等买少见少，要靠年迈司机充数撑场。虽说不少长者仍然老当益壮，可是部分年长职业司机身体状况其实未必适合长时间驾驶，有可能成为道路安全隐患。

行政长官林郑月娥回应城巴车祸，谈到人力不足问题困扰香港，直接影响很多民生议题，当局会看看能否从创新科技入手，解决问题。对于职业司机人手不足，不少人都会即时联想到自动化驾驶。诚然，近年无人车发展方兴未艾，被视为未来发展新趋势，可是香港科技发展缓慢，高楼林立环境挤迫，也可能不利引入自动化驾驶。

引入合资格外劳职业司机，理论上似乎值得考虑，然而职业司机的工作性质，与家庭佣工等有别，如何确保他们能够短时间内适应本港复杂的交通环境，是一大难题。今次城巴车祸折射的深层问题相当复杂，难有一服立即见效的灵丹妙药，政府需与商界和工会认真研究，同时多管齐下处理。

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