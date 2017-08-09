港报社评：一地两检可行，还有效益关要过--经济日报8月9日

港府提出高铁西九总站实施一地两检后，经社会广泛关注，有民调反映逾半被访者支持，而未来更为着眼于效益。政府须具体说明营运效益，向公众解释高铁是否物有所值。

高铁一地两检方案提出后，非建制派和部分市民最初的讨论焦点，在于这是否违反基本法和一国两制，如关注到在内地口岸区能否使用Facebook、言论自由会否获保障，甚或提出一些设想性极端例子。

但刚公布的两项民调显示，逾半被访者支持一地两检，当中逾四成认为一地两检不影响对一国两制的信心，或不会对一国两制造成负面影响。这凸显港人务实看待问题，不想纠缠于概念性和原则性的争拗，聚焦在一地两检下，高铁所带来的出入方便和未来经济效益。

惟市民务实地接受一地两检，并不代表有关高铁的问题已解决，因高铁除严重兴建费用超支，已超800亿港元外，反对派亦又有指效益并非港府所指那般高。

政府过往曾花巨款大兴基建，如启德邮轮码头、港珠澳大桥、沙中綫等，除建造费超支外，更曾出现经济效益未及预期的问题。以启德邮轮码头为例，政府斥82亿公帑建造，2013年启用，迄今整体使用率仅38%，去年只有191次邮轮停泊，入境人次约68万，较最乐观估算低逾30%。

港府标榜高铁缩短广州和九龙距离，由西九往广州只需48分钟，但终点在广州南站，距离市中心远，驳车约需1小时。若在红磡搭直通车往广州市中心约2小时，惹人质疑高铁的实质效益。所以港府需做好宣传，让市民知道去番禺，搭高铁最快捷；去广州市中心，搭直通车最便利。

港府仍未与港铁磋商高铁营运权事宜，但港铁主席马时亨早前指，高铁每月营运成本要8,000万港元，比运房局估算多1,000万港元。假如高铁乘客量逊预期而出现亏蚀，那究竟由谁负担？港铁？还是纳税人？假如是港铁的话，有没有机制确保港铁不能从其他綫路加价来补贴高铁亏损？政府又有甚么方案可提高乘客量？

前车可监下，市民期望港府能具体、有说服力地说明高铁效益，是合理要求，此既释除公众忧虑，又能让各方包括立法会未来作出监察。因此，港府在舆论上打胜了一地两检此关，但还有更多工夫与责任要做。

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