港报社评：一地两检合宪，高铁效益待增--经济日报12月28日

随着全国人大常委会昨通过高铁西九龙站一地两检的安排，合宪与否的问题已经解决。中港政府固须向港人详述有关决定，更要设法提升高铁的效益，令香港经济民生有最大裨益。

广深港高铁应否在香港境内实施一地两检，在本港一直有争议，有认为并非必要，更有认为相关做法将违反基本法。三步走的第一步，由立法会通过支持政府高铁一地两检议案，便遇上非建制派激烈反对，好不容易才获通过并与内地签署一地两检合作安排。

为免日后遇到法律挑战，阻碍本港驳上广深港高铁以至全国高铁网络，昨天行第二步，即由全国人大常委会通过有关安排。值得注意的是，今次与过去就基本法某一条例作出解释的做法不同，昨天是以一地两检合作安排符合一国两制方针，符合宪法和香港基本法为由，予以通过。

按全国人大常委会副秘书长李飞形容，常委会对该安排符合宪法和香港基本法的确认，就如同1990年全国人大以决定的方法确认香港基本法符合国家宪法一样，是重要的宪制性判断，不容质疑。至此，一地两检合宪与否的问题已根本解决，非建制派在第三步即本地立法阶段，应以建设态度审议相关法例，让高铁香港段如期开通。

惟港府除本地立法工作外，还有两方面要做好。其一，过去人大释法，本港都有声音忧虑是否开了先例，今次中央确认合宪的方法，或亦惹起一些疑虑，港府应与中央向市民详述，今次处理方法的原因与需要，释除民疑。

其二，高铁除一地两检外，市民亦关注其效益。当然在不论在接通全国高铁网络，连接内地经济高速发展上，高铁香港段有其重要意义；又或在交通便民上，大幅省时省事，如曾受虎门大桥挤塞之苦的市民，都对高铁有期盼。

惟高铁严重超支，即使2015年将造价封顶至约844亿港元，亦已超支3成；另一方面，据运房局长陈帆本月初在立法会指出，香港经高铁长途列车将直达内地10个城市，少于港府2009年引述顾问研究所指的15个。如何通过增进中港尤其大湾区的经济合作，增加直达城市数目以至高铁整体效益与回报，令高铁物有所值，港府亦须向市民交代。

高铁香港段好事多磨，现时关键是将好事办好，让港人与香港切实受惠。

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