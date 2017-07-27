港报社评：一地两检折射一国两制灰色地带--明报7月27日

一地两检方案出炉，政府指方案符合《基本法》，反对者质疑违反《基本法》初衷，不少市民则关注一地两检下各式各样假设情景，诸如能否在内地口岸区浏览脸书、在车厢打999报警是否有用等。市民这些关注，既有出于好奇，亦有出于忧虑，情形一如当年中央提出以一国两制收回香港，港人对具体落实情况忐忑不安。一国两制和一地两检的本质都是「特事特办」，难免存在灰色地带，市民表达关注和忧虑是好事，政府有责任解答种种疑问，让市民安心。

《基本法》第20条列明，香港特区可享有人大及中央政府授予的「其他权力」。今次政府引用此条文作为实施一地两检的理据，泛民人士批评违反《基本法》「原意」，惟鲜有人指控有关做法违反《基本法》本身，反映方案有稳固法律基础，有法律学者坦言，看不到法律上有成功挑战的机会。

今次政府是否「钻空子」、「违原意」，看法言人人殊。有泛民元老称，第20条的立法原意，是中央可以给予香港更多权力「增加高度自治」，并非「授权香港交出原属香港的法律权力」；亦有人认为，《基本法》第18条订明全国性的法律不在香港实施，目的是保障港人自由权利，然而一地两检方案却借第20条「过桥」，违背《基本法》初衷。不过基本法委员会委员陈弘毅则认为方案并非绕过《基本法》，由于《基本法》没有明文授权香港可设立内地口岸区，将境内部分范围在法律上视为香港境外，所以特区政府需要提请人大批准。他认为应当将内地人员在香港办通关手续视为一种服务，多于是权力行使，是否实施一地两检属于高度自治范围，香港可自行选择，现在不是中央强迫一地两检。

外国学者对于如何理解「宪法原意和精神」，也有不少争论。在美国，有学者主张宪法是「活」的，需要因应社会时代发展而调整诠释，有时不能生硬理解宪法条款和原意；另一派则反对，认为必须跟足本意，宪法只可透过立法修改。1980年代起草《基本法》时，莫说一地两检，就是「双非」和单程证等问题，都不可能有人预知。当年没有人想过中国会建立起如此庞大的全国高铁网络，更没想过香港为了接轨需要一地两检。反对者批评今次方案「钻空子」，惟换个角度看，也可以说是因应社会变迁的一次「特事特办」处理，确保法律条文能应付现实需要。律政司长袁国强回应「违背原意」批评，表示《基本法》必须尊重，惟法律不应成为香港平稳发展的限制，应当与时并进，展现的正是这种态度。

市民怀疑内地人员的法治意识，加上铜锣湾书店事件的阴影，对高铁总站设立内地口岸区感到担心，可以理解，不过有泛民人士质疑一地两检方案「改变了宪制」，如同「废了《基本法》对人权的保障」，对法治损害比释法更大，似乎亦有值得商榷之处，毕竟方案容许执行内地法律的范围，严格限于内地口岸区，不是无限制地全面在港实施。围绕一国两制的讨论，应当避免渗入民粹政治操作，过度渲染恐惧。

有论者认为方案开了极坏先例，扬言今天是高铁总站，明天是维园，日后法理上、逻辑上难以阻止内地利用《基本法》第20条处理香港示威，甚至极端地设想一旦香港再有占领运动，内地会否暗中指使特区政府「主动提请」，再以第20条「授权」特区将被占领地方「租予中央一星期」实施内地法律，云云。「特例」与「先例」必须加以区分。如果当局为求达到某些政治目的滥用第20条，当然不可接受，可是目前看不到中央或特区政府有此意图。有泛民学者认为市民暂时不明白一地两检对法制保障的危害，其实是低估普罗市民智慧。不少市民对一地两检抱观望态度，并非只关心「方便」，而是意识到一地两检是「特例」。

一国两制与一地两检都是但求解决特殊需要的务实安排特例，要义在于弹性，将貌似不可能化解的矛盾，加以兼容统一，具体执行时必然会有灰色地带，如何「有规有矩地灵活处理」，正是最大考验。市民对一地两检方案的初步态度，其实相当类似1980年代初内地提出一国两制收回香港时，港人既感困惑复有好奇的情况。

一国两制如何兼容社会主义和资本主义，并无国际先例，当年港人都想知道「一国两制、港人治港、高度自治」具体落实起来意味着什么，小至会否「无马跑」，大至是否要向内地交税、解放军会否进驻香港等等，情形一如现时市民想知道，当高铁列车驶到深圳河以南时，小至使用本地SIM卡是否算漫游、会否需要翻墙浏览脸书，大至会否因为发送反对中共一党专政信息被捕，被控「煽动颠覆国家政权罪」等。各式假设情景和想像无穷无尽，折射市民对一地两检这个既新鲜又特殊的安排充满疑问，对可能出现的种种灰色地带感到不安，政府应当多作详细解说，在与内地磋商具体细节安排前，应多谘询市民意见。（完）

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