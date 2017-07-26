港报社评：一地两检，勿政治凌驾市民利益--经济日报7月26日

港府公布西九高铁站一地两检安排，以三步走方法处理，非建制派扬言会研究司法覆核，各方实不应将政治凌驾市民利益之上，而应实事求是，互谅缓解中港矛盾及互信不足困难。

高铁一地两检方案终出台，港府会将西九总站部分区域划为内地口岸区，租予内地，让内地执法人员进行海关、出入境和检疫工作，有关人员工作完毕后马上回内地，绝不在港过夜。尽管如此，相信方案仍会引起社会争议。

各方尤其非建制派在处理高铁一地两检时，有4项问题要注意。其一，须将市民利益放在首位，不要将问题政治化。大部分市民希望高铁的通关方式，并非两地两检，而是参照深圳湾般一地两检，在香港通关后可在48分钟抵达广州市，比直通车或长途巴士快捷得多，且高铁班次频密、准时，方便港人北上探亲和工作。

何况本港作为国际都会和金融中心，可透过高铁网络辐射入内地各大城市，如到上海和北京只需8至9小时，相当方便，巩固地区交通枢纽，便利港人、内地人与国际人士穿梭本地与内地营商和工作，提高本港竞争力。

其二，非建制派不应上纲上綫，将忧虑内地执法人员来港执法无限扩大化，以至指损害本港高度自治。从今次中港对一地两检安排的严格规范来看，上述忧虑似乎过虑。

其三，港府昨强调在落实高铁一地两检时会遵从三大原则，首要就是不违反基本法及一国两制。相信此因一地两检是否符合基本法，在社会上相当敏感，故中央和港府曾考虑修改基本法第18条等方法，而终认为三步走可行，即中港达成合作安排，再交人大常委批准及确认，最后本地立法。

但非建制派已指有关安排有违基本法，相信将提出司法覆核。法律的归法律处理，惟非建制派要明白，若滥用司法覆核，或将不必要地妨碍高铁通车时间，损失的又是市民，各方实需三思。

其四，虽然如此，但反对声音依然在社会上有回响，个中反映的是中港互信仍不足，故应小心处理。过去一些事情如铜锣湾书店事件等，的确削弱彼此互信，令涉及中港关系如跨境基建、中港经济合作等往往一波三折。未来粤港澳大湾区还需中港合作，港府和市民如何建立互信，是让一国两制实践，避免事倍功半的关键。（完）

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