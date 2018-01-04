港报社评：一面倒看淡美滙，反弹勿掉以轻心--经济日报1月4日

新年伊始，美滙持续去年弱势下跌，有大行指美滙今年会再跌5%。由于利好美滙因素未反映在价格上，环球央行收水存变数，或触发美元转强，引致资金流逆转，故美滙不宜看太淡。

美滙去年下跌近9.9%，今年首两个交易日弱势未改，花旗银行在展望美滙时，认为即使美国经济持续复苏，但他们更看好欧洲、日本及新兴市场，故预测美滙今年会下跌5%。一年期美滙期货则反映，美滙今年将跌1.36%。

美国总统特朗普去年上台后不久，指强美元会损害美国经济，美滙便开始转弱。

惟去年其实有不少利好因素，如储局3次加息及在10月展开缩表，华府减税大计亦终获国会通过，势将使美企把原为规避缴税而泊于海外的大量资金，部分回流美国，但美元却只是轻微反弹后便再回落，利好因素似未充分反映。

今年利好美滙的因素不变之余，还有增没减，故投资者不宜看得太淡，这些因素目前被遏抑或忽视，惟到了某个时刻可能触发美滙转势，而触发点可能有三。

其一，特朗普为求政绩，继落实减税方案外，最快在本月底公布基建计划，在未来10年拨2,000亿美元投资基建，刺激地方政府和私营机构作出其余8,000亿美元投资，相信这不但会提振美国经济，更可能因而利好美滙。

其二，目前市场预期储局今年会加息3次，惟除储局去年底预期今年加息4次外，储局今年有4个理事职位悬空，目前盛传的人选都较着重货币纪律，新人或将令储局更倾向加息。一旦储局加息次数超出市场预期，加上缩表按计划加码若令长债息升，可能触发美滙买盘。

其三，欧央延长买债期限于9月届满，将如何决策？目前市场预期欧央举动将较鹰派，会续缩买债规模甚或叫停买债。惟欧央决定始终要看通胀走势，欧央行长德拉吉预期通胀未来数月放缓后将回升，若通胀回升乏力，欧央难如市场预期般鹰，美元或将借势转强。

众多利好美滙因素放在案头，利淡因素寥寥，但市场几乎一面倒押注美元续弱，变数亦多，美滙恐将反覆甚或伺机弹升，会否引发如储局过去数年退市不时触发的资金从新兴市场流走的冲击，实不宜掉以轻心。（完）

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