港报社评：三年轻人丧生，难释怀惹忧心--经济日报9月18日

近日三宗事件有三名青年丧生，令社会尤其中产家长惊讶，部分更担心这些到底都属个别偶发事件，还是背后反映社会潜藏问题、螺丝松脱？港府有责探究事件，以防再生悲剧。

第一宗事件，是国际电音盛事Road to Ultra第二年在港举办音乐会，前天在西九文化区苗圃公园举行，电音的强劲音乐与国际化的派对气氛吸引了不少年轻人入场狂欢尽兴，却不幸地有4名年轻人晕倒，其中一人送院后死亡，警方在现场检获小量怀疑毒品，事件恐与毒品有关。

这些狂歌劲舞大派对，在国际上不时涉及毒品，如台湾垦丁音乐季便不时有毒品相关新闻，惟正因如此，本港有关当局实应早有警觉，在场提出防范，至少摆出明确反毒姿态，让参与盛事的年轻人有戒心，如当中有贩毒分子亦不敢张狂。这次出事，有关当局是否有做好防范工作呢？

第二宗事件，是一年一度的海洋公园「哈罗喂全日祭」，前天有一名年轻人进入其中一间鬼屋后，疑走错方向走进游客止步的后勤维修处，意外被夹头毙命，事件令人担心海洋公园的管理质素。

最基本的问题，是为何该年轻人可以走进后勤维修处？是鬼屋的设计有漏洞？是指示有误或门锁未关上？是职员人手安排失当？又或因尚未正式开放，暂只招待受邀企业客户，因而未作十足准备？已有多年哈罗喂活动经验，应让人有十足信心的海洋公园有否犯错？

第三宗事件，同样在前天，有一名年轻人突然在巴士上层拿出利刀，疑斩死女友，然后打破车窗，畏罪跳车逃走，堕地重伤昏迷送院。

年轻人有感情纠纷是寻常事，但为何会闹至要伤害爱人？为何会认为此是唯一出路？有没有途径其实可及早予以协助，避免悲剧？年轻人的价值观出了甚么问题？此只是极个别个案，还是代表了一些年轻人的价值趋向？此是否社会病了的一个征兆？

公众当然都希望三宗个案都是极个别事件，并非冰山一角，不代表社会运作出了问题，不代表年轻人日陷困境，但毕竟一天内三宗人命事件，令人惊讶，难以释怀。港府与相关机构不宜掉以轻心，应细查事件起因，如发现有深层问题便须正视，设法修补，莫让更多生命受威胁。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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