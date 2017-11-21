港报社评：不要“愈扶愈贫”，必须治标治本--明报11月21日

全港贫穷人口升见8年新高，政府官员承诺加强扶贫，惟表示人口老化令贫穷数字面临上升压力，贫穷率显著改善空间不大。政府矢言改善民生，扶贫是重点工作，不能打定输数，未战先降。上届政府大增福利开支七成，可是贫穷问题仍然未见显著纾缓，政府除了优化扶贫措施，亦需检视扶贫方向有否对症下药。经济全球化加剧贫穷问题，是近廿年来发达经济体的大趋势，倚靠增加社会福利开支处理贫富悬殊，并不足够。政府要长远减少贫穷人口，还须同时从就业政策等方面入手。

政府公布最新贫穷数字，全港共有135.2万贫穷人口，是2009年以来新高，经政府恒常现金政策介入后，贫穷人口仍然有99.6万，贫穷率为14.7%，较前年上升0.4个百分点，是2009年以来首次上升。政府数据还显示，去年长者贫穷问题恶化，人数接近34万。过去数年政府已显著「加码」扶贫，可是贫穷人口仍然上升，原因不外有二，一是现行扶贫措施有欠完善，力度不足；二是贫穷人口增加速度太快，既有扶贫工作不克应付。前者需要的是技术层面改良，后者需要的是全面审视政策。

低收入在职家庭津贴（下称「低津」），本是扶贫政策王牌，可是去年受惠人数却远逊政府预期，仅得3万多人，申请手续繁复、门槛偏高均是反应冷淡原因，有民间调查更发现，很多非公屋受助家庭，都要将津贴用来应付租金，至于额外的儿童津贴，也无法用于子女教育。「低津」未能发挥预期效力，就连劳福局长罗致光也表示，政策力度不足，必须改良。

政府希望明年落实改善「低津」计划，以及推出「高额长者生活津贴」，让更多有需要人士受惠，提高政策效率之心值得肯定，然而是否足以令贫穷问题显著改善，仍是一大疑问，皆因贫穷问题牵涉很多结构因素，需要通盘策略，并非单靠政府财富再分配就能一了百了。举例说，「低津」政策对非公屋受助家庭改善生活帮助有限，一大原因是房屋租金问题，如果政府无法尽快让他们「上楼」，扶贫效力必然大打折扣。

过去数天，政府谈得最多的结构困难，是人口老化，有官员甚至认为，随着人口高龄化，「贫穷率大幅改善空间其实不大」。有关说法难免令人关注，政府是否有决心克服问题。根据政府说法，本港现行退休保障制度包括三根支柱， 分别是政府社福保障（诸如综援等项目）、强积金制度，以及个人储蓄。对穷人而言，较具支持作用的只有前二者，可是强积金制度存在明显缺陷，对冲机制将打工仔大笔强积金「冲走」，还有远高于外国水平的行政管理费，七除八扣，缩水严重；至于社福保障支柱，虽然近年政府愿意积极投入，惟罗致光亦提到，上届政府福利开支已大增71%，持续增加有难度。

有扶贫委员会委员提出，政府应该考虑带头创造工种，协助长者重投劳动市场，例如一些较少体力劳动的工作，诸如院舍兼职服务员等。现今不少青老人（young-old）仍然有心有力，为他们提供合适工种，助人又自助，值得认真考虑。美国是贫穷问题最严重的发达国家之一，社会安全网薄弱，当地长者的「收入保障」落后于所有发达国家，不过数年前联合国发表报告，分析全球91个国家65岁以上长者生活状况，美国却出乎意料排名第8，关键在于美国长者的就业机会在全球数一数二，在大多数国家，很多长者都被劳动市场拒诸门外，反观美国长者面对的年龄歧视较少，也较容易透过终身学习，提升技能。

过去20年经济全球化，虽令新兴国家贫穷人口显著减少，可是发达地区的贫富悬殊却显著恶化，社会两极化加剧，香港也未能幸免。早在2008年金融海啸前，学者已发现发达国家增加社会福利开支，对消灭贫穷的效用愈来愈低，近年国际劳工组织发现，发达国家贫穷率持续上升。前年国际货币基金组织（IMF）更发表研究报告，引用大量数据，指出新自由主义学者宣扬的「滴漏效应」根本不存在，不见得富人大赚之后，穷人也能分一杯羹。

全球化令发达地区劳动市场结构改变，低技术者难觅稳定和有保障的工作，成为贫穷问题恶化一大原因，随着人工智能和自动化发展，未来情况恐变本加厉。国际劳工组织指出，消除贫穷的最大障碍，是稳定的工作不足，未能提供就业和收入安全，为穷人创造更多优质就业机会，才是减少贫穷的治本之法。香港社会安全网仍然百孔千疮，必须改善，惟政府的扶贫工作，也需要更阔视野，由房屋到就业政策，都有需要检讨配合。

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