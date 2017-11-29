港报社评：与其清理低端人口，不如扫除低端政策--信报11月29日

北京大兴区月中发生惨烈的夺命火灾，酿成十九人死亡。灾区善后本来无可厚非，却由于官方处理的手法过于雷厉风行，下令整治大量违章建筑，铁腕要求多数是外来劳工及低收入的基层居民从速搬离，并缺乏迁居或安置的协助，遂引出怀疑「逼迁低端人口」的讲法，北京市政府旋即卷入广受批评的舆论风眼，矛头指向在官场扶摇直上的市委书记蔡奇，痛斥其非的形容词包括「不近人情」、「操之过急」甚至「媚上欺下」等等。

北京的灾后部署名为「全市安全隐患大排查大清理大整治专项行动」，蔡奇表明必须无盲区、无死角、全覆盖取缔一批违法场所，拆除一批违法建筑，「倒逼安全隐患突出的低端业态疏解腾退」。北京正值腊月寒冬，在「三天搬完」否则断水断电的严令之下，忽变无家可归的居民部分无奈露宿街头，加上「低端」两字的标签效应充满歧视性，惹来逾百名知识分子仗义执言，发起联署要求「坚决制止和纠正」这一「违法违宪及严重践踏人权的恶性事件」。

尽管市政府和官方媒体澄清「低端人口」的讲法毫无根据，可是既然有「低端业态」一说，而且翻查昔日纪录，《人民日报》海外版和人民网的文章确曾出现过这样的词汇，所以「低端人口」仍然备受关注，亦变得敏感起来。

中国导演马莉凭其作品《囚》荣膺金马奖最佳纪录片，她发表感言说道：「这个奖对于我们这种『待被清理的低端者』，很重要！」内地观众看电视直播之时发现，马莉的言论被删除了。

即使「低端人口」的讲法真的毫无根据，现实社会确有大量外来的弱势社群被逼迁，连带本土北京人的「低端业态」也受损，大兴区不少废品回收和物流速递等等行业在拆迁令下无法经营。

也许舆论压力太大了，蔡奇的态度明显软化，他指出：「清除消防安全隐患是一场持久战，不可能毕其功于一役，要抓紧制订消防安全隐患治理三年行动计划，坚决将消除安全隐患进行到底。」此外他又说，防止个别地方简单化，防止急躁情绪，注意把握工作节奏，给分流群众留出时间，要注重人文关怀，加大对困难群众的社会救助。

蔡奇可谓「新官上任三把火」，不过其中一把火似乎烧到自己身上。有阴谋论者提出一个视角，蔡奇其实已成为党内反对势力锁定的目标，因为他在短短五年之内，从浙江副省长升任国安委办公室专职副主任，继而担当北京市委书记和政治局委员；然而他被指不是政绩骄人，靠的仅是得到提携。看来火速上位的蔡奇未得到党内一致认同，反对势力抓着小辫子对他展开攻击。

姑勿论这样的阴谋论是否站得住脚，摆在眼前的问题是大规模逼迁的而且确不得人心，而且有违习近平的施政理念。习近平在发表十九大报告之时强调，中共将举全党、全国之力，坚决完成脱贫攻坚任务，亦要牢记人民对美好生活的向往，坚持以人民为中心的发展思想，做好保障和改善民生各项工作，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感，不断推进全体人民共同富裕。

脱贫云云，针对的正正是「低端人口」，传统概念就是「无产阶级」，在首善之都的北京居然在共产党旗帜之下驱赶穷人，如何体现「坚决完成脱贫攻坚任务」？人民无处栖身，百姓露宿街头，获得感、幸福感、安全感之「三感」如何落实？没错，火灾现场有必要清理违章建筑，然而合情合理的做法是预留足够的时间让民众寻求出路，另觅居所，「三天搬完」的一刀切政策无异于强人所难，并非「做好保障和改善民生各项工作」的应有之义。

蔡奇讲得对，要注重人文关怀，后知后觉总胜不知不觉，与其清理「低端人口」，不如扫除「低端政策」，还给人民对美好生活的向往。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘