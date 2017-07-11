港报社评：东方海外卖盘，一个时代终结--明报7月11日

曾几何时，香港「四大船王」在国际航运界叱吒风云，然而时移世易，前特首董建华家族所创办的东方海外，近日亦同意卖盘，接受中远海控492亿元全面收购。今次交易惹来一些阴谋论揣测，有美媒言之凿凿，声称董家是在「中央政治压力」下无奈卖盘，亦有人认为中远海控以逾三成溢价收购「作价太高」，有「明益」董家之嫌，云云，不过纠缠于阴谋论，只会令人雾里看花，忽略了当今全球航运业竞争白热化，巨企并购已成为无法回避的大趋势。东方海外卖盘，对董家乃至香港都是一个时代的终结，惟从国际航运业竞争角度来看，它亦是一个新时代的开端。

目前东方海外为全球第七大航企，市场占有率接近3.3%，相比下中远海控的市占率则为8.4%。中远海控于2015年底成立，由中国两大国营航运巨头中远集团与中海集团合并而成，倘若这次收购成功，集团将拥有世界第三大货柜箱船队，运营逾400艘船舶，市占率直逼11.7%，有望超过法国达飞轮船（市占率11.2%），跻身全球三甲，成为亚洲最强大的竞争者。近年航运企业为了减轻营运成本，纷纷缔结联盟，共用船舶和网络，全球航运业老大丹麦马士基和老二瑞士地中海航运便组成所谓「P2联盟」，至于中远海控旗下中远集运、东方海外和达飞轮船等最近亦组成「大洋联盟」。不少分析估计，中远海控并购东方海外后，下一步还将发起更多收购，抗衡P2联盟，力争成为全球一哥。

中远海控提出的收购价，比起东方海外上周五的收市价，溢价超过三成，意味董家可套现超过330亿元。《华尔街日报》引述消息声称，董家其实不想卖盘，惟因为中央政治压力，最终接受以合理价格出售。北京当局出于国际竞争战略考虑，希望玉成其事，并不奇怪，惟「政治施压」之说是否准确，不易求证；收购作价是否偏高，亦言人人殊。有人语带讽刺，质疑现今做船运是否如此「值钱」，乘机「政治抽水」炒作一番；不过花旗分析报告则认为，虽然东方海外是最大得益者，惟中远海控收购作价亦属合理。摩根士丹利亦认为，合并能产生协同效益，扩大规模、降低成本，对两间公司都有利。东方海外拥有较新的船队，货柜效率广获同业肯定，来往东亚与澳洲和美国的货柜箱航线更是强项，倘若并购成功，中远海控同样获益匪浅，难言到底「谁益了谁」。

今次东方海外卖盘，某程度反映了过去数十年来中国以至全球经济环境的剧变。战后中国大陆物资短缺，成为香港航运业发展重大契机。上世纪70年代是本港航运业的高峰期，环球航运包玉刚、东方海外董浩云、万邦集团曹文锦和华光航业赵从衍号称「香港四大船王」，旗下船队纵横全球海域，香港亦成为全球数一数二的国际航运中心。然而随着中国经济崛起，香港货柜码头吞吐量早已被上海超越，世界排名跌至第5，至于航运业亦失去昔日光芒，东方海外是唯一能跻身全球十大航运企业的本港公司。

2008年金融海啸重挫环球经济，货柜箱航运业萎缩严重，业界经营困难，去年夏天，全球十大航运公司之一的韩国韩进海运申请破产，震惊国际。过去数年东方海外面临沉重经营压力，然而总算挺过来，未见严重亏损，实非容易，不过今时今日国际航运业竞争激烈，并购整合已成为大趋势。过去两三年，一些与东方海外规模差不多的航运企业，都成为其他巨无霸对手的并购对象，例如法国达飞就以近200亿港元并购新加坡淡马锡旗下的东方海皇，「一哥」马士基则收购了全球十大之一的汉堡南美，至于德国赫伯罗特则与阿联酋航运合并。虽然东方海外位列全球第7，但是有国际航运业分析师认为，东方海外的实力，长远恐难跟其他规模更大的对手竞争，今次卖盘见证了时代巨轮的残酷。

尽管香港仍是国际航运中心，惟无论是货柜码头业务和航运业都有光辉不再之感，政府支援协助不足，备受质疑。去年政府宣布成立新的「香港海运港口局」，协助制订政策，推动人力培训，发展高增值航运服务业，是否能够急起直追，仍属未知之数。近年人工智能（AI）发展迅速，自动驾驶船舶（autonomous ships）成为航运业发展新趋势，中国、日本、韩国、欧洲乃至世界最大矿业集团必和必拓，都有意研发巨型自动航行货船，务求提升航运效率减省成本，有学者提出，香港亦应迎上这个发展新趋势，积极参与其中。香港造船业早已式微，不过大可推动自动驾驶船舶软件系统的研发，能否把握这个振作机会，端看政府是否有决心、魄力和远见。

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