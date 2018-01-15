港报社评：东铁信号系统更新，不能如老牛破车--明报1月15日

上周四早上港铁东铁又出事，主因是作为东铁线信号系统「心脏」的伺服器运作不畅顺，转换至后备系统情况仍未改善，需要人手重启，但亦不成功，港铁遂决定全面暂停东铁线服务。东铁线故障期间，大量乘客滞留车厢及沿线各站，乘客怨声载道。此事反映港铁预视力不足，更新信号系统的步伐有如老牛破车，追不上实际的需要，受苦的又是广大的搭客。

去年8月港铁观塘线信号故障逾10小时，列车服务严重受阻，港铁管理层当时声称事故原因「独特罕见」，讵料事隔不到半年，东铁线信号又告出事。近年港铁信号系统故障已成「家常便饭」，数条较为老旧的铁路线，情况尤其令人关注。去年观塘线出现严重延误后，港铁车务总监刘天成表示，一般来说，信号系统使用年期可达约30年，观塘线信号系统1989年启用，已「服役」逾28年。东铁信号系统同样老旧，系统沿用至今约30年，自1998年九铁为当时的九广东铁（2007年两铁合并后，改名为东铁线）引进电脑自动操作的信号系统后，便再没有大规模更新系统。

目前东铁线以外的市区铁路线的中央信号系统若失灵，有需要下可以站控模式维持基本运作，车站之间也能维持大致运作，但东铁线的设计未能与时俱进，一旦中央信号系统故障，会自动转换到后备系统操作，换言之，东铁线较其他铁路线少了一层保障，这或许是东铁线上周四一度全线瘫痪的原因。

近年港铁耗资33亿元，更换8条市区铁路线的信号系统，其中东铁线更新工程2015年底动工。港铁指东铁日后更换信号系统后，将可加强出现事故时的额外备用系统，以提供更全面的保障，避免服务受影响。但截至去年11月，东铁信号系统工程仅完成六成，并要等沙中线2021年全线通车才能全面升级东铁系统及完成对接。这样的更新步伐，予人老牛破车之感，难怪不少立法会议员担心，东铁信号系统完成更新前，类似延误将陆续有来，看来并非杞人忧天。

港铁管理层认为铁路信号系统一般可运作约30年，但港铁多条铁路线载客率接近「爆表」，港铁理应及早未雨绸缪，不待信号系统油尽灯枯才去更新信号系统，还应做好老旧系统一旦故障时的沙盘演练，将市民受影响的程度减至最低。近10多年来全球气候暖化，数据显示有露天路段的东铁线及观塘线最多事故发生。根据运房局资料，港铁各条铁路线2012年至2016年合共发生497宗8分钟以上服务延误事故，其中东铁125宗，延误次数为各线之冠。

港铁每年坐拥逾百亿元盈利，但仅投资33亿元更新各铁路线信号系统，与其盈利能力不成比例，或与港铁股东跟乘客利益不完全挂鈎有关，导致缺乏大手投资硬件建设的诱因。

去年8月港铁观塘线信号系统故障，列车服务受阻超过10小时，结果只需罚款200万元。政府与港铁的票价协议，设有「服务表现安排」机制，列车服务延误超过31分钟便需要罚款，金额逐步递增，延误3至4小时罚款500万元，4小时后每小时250万元。按常理，列车服务受阻逾10小时，理应惩罚超过2000万。

但运房局事后表示，事故期间列车仍然维持服务，只是行车时间较正常为长，情况有别于「列车服务中断」，所以计算延误的方法，并不是由事故发生一刻起计，直至服务恢复为止，而是仅仅计算误点最严重的一班列车，全程行车时间比正常长了多久。根据当天纪录，最受影响的一班列车，比正常情况延误了83分钟，故此港铁只需罚款200万元。政府与港铁的罚款计算方法，与一般市民对「列车服务受阻延误」的理解落差太大，有违常识常理，社会上早有声音要求检讨列车服务延误计算方法，可是政府没有正视。

上周四东铁线延误事件后，有立法会议员建议加重罚则，今后事故后维持有限度服务时段亦应处以罚款。曾任九铁主席的立法会议员田北辰认为，目前港铁严重事故也只面对区区两三百万元罚款，管理层因此难以向港铁董事会突显加大投资硬件的迫切性，改善港铁事故罚款机制，令港铁董事会觉得一旦事故频生不仅声誉受损，而且「肉痛」，相信有助强化投资改善列车服务的文化。而港府作为港铁大股东，也有责任督促港铁改善服务质素和「投资未来」，而不是汲汲于短期盈利。

港铁本地铁路服务每天载客量逾490万人次，自诩提供「世界一流的铁路服务」，港铁在公司网页称，港铁被公认为全球首屈一指的铁路系统，「以其安全、可靠程度、卓越顾客服务及高成本效益见称」。市民信任港铁，付出车资理所当然期望港铁将他们准时送往上班和上学地点，港铁也要以实际表现赢得市民的信任。（完）

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