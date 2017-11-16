港报社评：两代财富差距日远，置业困难只是表象--信报11月16日

楼价高企，年轻人置业困难，已成为足以导致社会分化的普世现象。香港计划推出的「首置上车盘」、内地的「共有产权房」，以至英国的「帮你买」（Help to Buy），细则详情虽截然不同，惟出发点都是由政府牵头协助无力在私人市场买楼的人士自置居所。可是，不论在哪个地方，这种旨在帮助社会上某一群体的政策，往往会引起对其他群体不公的争议，令政府陷入顾此失彼动辄得咎的困局。

在周二的社评中，我们已就林郑月娥政府一旦容许打工仔动用部分强积金置业可能引发的问题作过探讨，并促请当局慎重研究此做法与设立强积金制度的政策原意是否一致。

英国自二○一三年底落实「帮你买」计划以来，舆论一直贬多褒少，但首相地位不太稳妥的文翠珊对批评声音置若罔闻，如无意外，财相夏文达于本月下旬发表《预算案》时，将围绕政府向「帮你买」加码注资一百亿英镑作出详细交代。

我们对容许香港强积金计划成员提早动用供款买楼的其中一项忧虑，是此举若促使更多人投入置业市场并进一步推高楼价，政府恐会堕入好心做坏事的陷阱。「帮你买」在英国所以充满争议，非因批评者不满政府向「望楼兴叹」的年轻人伸出援手，让他们一圆置业梦，而是不论从受助者采用的高成数按揭（九成以上）占整体楼按贷款比例，抑或首置物业价格升幅相对整体楼价升幅着眼，都不难找到「帮你买」为英国楼市火上添油的证据，令无法受惠于该计划的人更难置业。香港积金局正在研究的方案跟「帮你买」当然不能相提并论，惟共通点是协助拿不出首期者凑够数上车，大不列颠的案例因而值得林郑政府参考。

置业难引发社会分化只是一个表征，埋藏在这个现象背后的是更深层次的老青两代财富鸿沟。英国《衞报》今年四月针对全球各地「不公平」（inequality）现象发表了一系列调查报道，其中涉及两代财富不公（generational wealth inequality）的环节，在英国社会引起热烈讨论。

《衞报》引用调研机构Resolution Foundation的统计指出，五十五至六十五岁人士，控制了英国接近三成的财富，远超该年龄组别占英国人口百分之十八的比例。六十五至七十五岁长者占英国人口比例不足一成半，但控制的财富接近两成。更值得注意的是，六十五岁以上高龄一族拥有的财富，自二○○六年有数据以来首次超越四十五岁以下人士。

上一代看下一代，总是诸多「不顺眼」，婴儿潮时期出生人士对报道以「不公」来形容两代日益扩大的财富差距，颇不以为然。在这一辈眼中，千禧世代若像他们年轻时那样，努力工作知悭识俭，何愁老无所依？

这跟拐个弯说年轻人不够勤奋兼且习惯先使未来钱，所差无几矣。然而，事实摆在眼前，根据英国财政研究所（Institute for Fiscal Studies）的统计，该国由三十出头夫妇组成的家庭，一九九四年多达六成拥有自置居所，今天比率下跌近半，只有三成四；连同前面提及的两代财富差距，八九十后恐怕无法像上一代般在退休后享受富足生活，并非一句「好食懒飞」足以解释过去。

各地政府「奇招」百出协助后生仔女买楼，而香港部分新生代「靠父干」置业，更加引发监管机构对家庭财务风险恶化的忧虑。可是，若非父母年轻时懂得且有能力买楼，何来自置居所作基础供其再按或加按，套现帮子女上车？

说八九十后新一代生不逢时，未免过于悲观消极，但相当一部分年轻人对「废青」这个贬词逆来顺受，彷佛已成为此辈的某种「身份认同」。《衞报》的调查报道只能引起公众对两代财富差距日趋严重的关注，却无法提出可行的应对之策。如何令年轻人摆脱「命中注定」不如上代，输在起跑线的思维，对香港何尝不是一项深层次挑战。（完）

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