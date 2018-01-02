港报社评：两地融合趋势必然，大仁小智应对矛盾--明报1月2日

新年伊始，祝愿读者新年进步。展望2018年，由高铁通车到粤港澳大湾区建设，香港与内地融合步伐将显著加快，为本港带来不少发展新机遇，然而无可否认，近年香港社会一些人对两地融合心存抗拒，不少矛盾点都可以引发激烈政治争拗，「一地两检」即属一例，即使不搞政改或23条立法，政治风波也可能陆续有来，如何处理两地融合矛盾，需要「以大事小以仁、以小事大以智」的智慧。

国家主席习近平发表新年贺辞，提到内地是坚强后盾，香港保持长期繁荣稳定，明天必将更加美好，又谈到国家重大工程建设逐一落实，港珠澳大桥主体工程全线贯通。习近平指出，中共十九大描绘了未来30多年国家发展蓝图，2018年是内地改革开放40周年，更是全面贯彻十九大精神的开局之年，必须踏实干好工作，将改革进行到底。十九大提出「香港融入国家发展大局」，「共担民族复兴历史责任、共享祖国繁荣富强」，上月习近平与特首林郑月娥会晤，形容十九大已为香港发展指明方向，与内地优势互补合作共赢是必然选择，呼吁香港抓住机遇共谋发展。香港与内地加快融合，2018年将是关键一年。

展望今年香港大事，除了立法会补选，由高铁落实「一地两检」、《国歌法》本地立法、港珠澳大桥有望通车，到粤港澳大湾区建设，均牵涉香港与内地关系。过去20年中国发展迅速，香港回归后与内地融合，追求互惠互利，乃大势所趋。以往香港社会讨论两地融合，聚焦如何「与龙共舞」，为香港争取发展机遇，由2001年时任特首董建华向中央提出CEPA构思雏形，到后来前特首曾荫权争取兴建高铁，香港都是主动一方，不过十九大之后，两地融合趋势已出现微妙变化，变成由中央积极推动，以全盘规划取代零碎倡议，力度不可同日而语。

落实一带一路倡议，建设粤港澳大湾区，均是国家策略格局部署，关乎国家未来数十年发展蓝图，中央对香港有期望有要求，惟亦强调执行国策不能等，「苏州过后无艇搭」。国家为香港预留好位置，对本港长远发展理应是「大好事」，然而基于制度和文化差异，香港社会部分人对于两地高度融合，始终甚为抗拒，甚至觉得「无艇搭」也没相干，宁可尽量保持距离。过去半年高铁「一地两检」争议，已充分反映这一矛盾。

香港兴建高铁，目的是通过对接内地高铁网络，融入珠三角一小时生活圈。国务院港澳办副主任黄柳权表示，「一地两检」可将香港段高铁的运输、经济和社会效益最大化，有利香港更好地融入国家发展大局，可是元旦游行不少参与者，都是为了反对「一地两检」而来，有人表示忧虑跨境执法，亦有人不满「人大决定」。未来香港面对的一大困境，就是两地融合加快，趋势难以回避，可是民间对融合看法不一，矛盾扞格不断，「大好事」也有可能演变成政治风波。

两地加快融合，不仅容易触动一些人的敏感政治神经，也可能牵涉到法律制度和文化等方面的融合问题，「一地两检」只是一例。建设粤港澳大湾区，成为香港眼前重要任务，然而未来会否衍生更多《基本法》未能预视的问题，又或引发意料之外的政治社会矛盾，需要密切留意。十九大提到，粤港澳大湾区发展将朝着「有机结合」目标进发，意味并非将区内「九市两特区」生硬拼凑，而是互相配合互为影响，近日国家发改委副秘书长范恒山便说，考虑到粤港澳大湾区有「一国两制」、双关税、双法律体系等情况，推进大湾区「一体联动」，需要探索体制创新，找出打通三地规则的最大公约数，形成连接三地的机制。

今年稍后特区政府将提出连串计划，诸如在大湾区开办医院、学校、健康养老中心等项目，促进两地人流、物流、资金流和信息流，令大湾区能够成为港人优质生活圈。大湾区建设，需要克服体制不同对融合所带来的阻隔，一边保留制度差异带来的弹性和互补性，一边减少窒碍流通的障碍，如何落实做好，避免再出现类似「一地两检」般的风波，也许并不容易。

曾几何时，香港的经济总量相当于内地两成，到现在降至只有2.8%，政经实力愈益悬殊。两地加快融合是好事，不过弱势一方难免战战兢兢，担心在融合过程中慢慢失去独特性。「以大事小以仁、以小事大以智」，是孟子向齐宣王讲述的道理，意思是强者对待弱小，需要用仁爱的方式，弱者对待强者，则需要用智慧的方式。强者需要多对弱小一方理解体谅，弱者则要懂得四両拨千斤，多讲智取而非力敌。这番说话，在现今世界仍然适用，香港与内地加快融合，尤其需要这种政治智慧。

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