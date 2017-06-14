港报社评：两岸关系不和谐，台湾断交陆续来--信报6月14日

台湾仅存的邦交国本来就不多，如今再少一个，而且是拥有「世纪情谊」的重要老朋友。继去年十二月非洲中西部小国圣多美和普林西比与台湾断交之后，昨日中美洲的巴拿马亦突然宣布即时断绝一百零七年的邦交关系，改与北京建交，承认「世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国是代表中国唯一合法的政府。」迄今为止，台湾在地球上的邦交国只余二十个，外交空间进一步被压缩。

所谓突然宣布，指的是台湾外交部在事前四十分钟才获通知，部长李大维表示愤怒和遗憾，指斥巴拿马政府罔顾多年情谊，无视台湾在各方面对巴国的援助，现却因为经济利益屈服于中国大陆，欺瞒台湾政府到最后一刻。然而，冰封三尺非一日之寒，台巴断交在民进党蔡英文当选总统上台执政以来，早已有迹可循。今年四月，巴拿马驻台大使马缔斯卸任，该国迟迟未宣布新大使人事任命。除此之外，根据维基解密透露，巴拿马在八年前已有意放弃台湾，但北京为了避免损害当时逐渐回暖的两岸关系，不接受其提议。

八年前，台湾执政的是国民党马英九总统，两岸采取「外交休兵」政策，马英九在位期间，台湾邦交国没有增加，也没有减少。及至蔡英文去年五月二十日就职，拒绝承认「九二共识」，情况急转直下，北京不再顾虑什么休兵不休兵，与巴拿马建交完全是一石二鸟之事。

从政治层面而言，答应与巴拿马建交使之放弃台湾，当然符合其冷待蔡英文的盘算，藉此迫使对方正视两岸问题，不能躲在「维持现况」的幌子下对「一个中国」原则含糊其词。从经济层面来说，巴拿马掌握国际贸易和运输航线上最重要的运河，而大陆是巴拿马运河的第二大客户，与该国建立正常外交关系方便进一步投资和合作。因此，北京令台巴断交是连消带打，既在政治角力得势，亦在经济较劲得利。

有一点不得不注意，运河主权虽然名义上已交还给巴拿马，但长期由美国控制，前总统老布殊甚至在一九八九年以保护运河为名，出兵入侵巴拿马，拘捕当时的军事独裁者诺列加（刚于半个月前病逝，享年八十三岁）。换言之，北京要跟巴国建交，从而更有效地使用运河，必须过得了山姆大叔那一关，以目前的情况看来，美国总统特朗普不但默许其事，并且不反对人民币在当地发挥影响力。

马英九是「外交休兵」，蔡英文是「外交折兵」，接连失去两个邦交国之后，难免让人产生两个疑问：断交风波会不会陆续有来？下一个被撬墙脚的邦交国会不会是梵蒂冈？现任教宗方济各有意促成中梵建交不是什么秘密，双方主要的矛盾卡在「主教任命权」之上，一旦彼此找到妥协空间，继而达成共识，中梵建交相信随即水到渠成，届时梵蒂冈必须表态，跟台湾断交，蔡英文政府的威信自然再受重创。

台湾在野亲民党与国民党的党团总召集人李鸿钧与廖国栋皆认为，两岸关系和谐，台湾在国际关系所面临的困境才得以化解，呼吁两岸不要再走旧模式，彼此要有对话管道。

公平地说，蔡英文上任以来绝少谈及台独，算是尽可能避免刺激北京，然而她在两岸问题上坚拒「九二共识」，完全无法让北京摒除戒心，令彼此关系变冷，甚至愈趋紧张。如果蔡英文希望外交方面能够止血，寻求与北京的对话管道实乃合情合理之举。

周润发主演的电影《赌神》有一句对白：「巴拿马总统与我还算有点交情。」其实蔡英文何止跟巴拿马总统巴雷拉（Juan Carlos Varela）有交情，而且去年与他一起出席巴拿马运河拓宽竣工典礼，奈何还是阻止不了遭巴国离弃，说明了一切的关键视乎两岸关系是僵是和。促进和谐不是一朝一日之事，对话始终是破冰的第一步，而按照北京的底线，「九二共识」是始终绕不过的。（完）

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