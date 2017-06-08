港报社评：中东“七国咁乱”背后的美国元素--信报6月8日

以沙地阿拉伯为首的七个国家合演「七国咁乱」的戏码，周一突然宣布跟卡塔尔断绝外交关系。正当各方呼吁涉事诸国透过对话解决分歧之际，上月底出访中东的美国总统特朗普火上浇油，周二两度于社交媒体Twitter留言，非但对沙地及其他伊斯兰国家领袖同意强硬对付极端主义资金源头沾沾自喜，且公开表扬各国与卡塔尔断交的决定，称此举乃结束恐怖主义的开端。

另一边厢，伊朗首都德黑兰昨天罕有地发生连环恐袭，伊朗议会及已故最高精神领袖霍梅尼的陵墓遭枪手袭击，造成十二人丧生，「伊斯兰国」已承认责任。

特朗普的言论既为同属逊尼一脉的沙地、阿联酋、巴林等国跟卡塔尔决裂煽风点火，亦清楚突显了这场自一九九一年以来最严重中东危机背后的「美国元素」。

断交风波的来龙去脉众说纷纭，按照英国《金融时报》的说法，卡塔尔二十六名王室成员在伊拉克南部狩猎期间遭敍利亚武装分子绑架，多哈于四月向阿尔基达敍国分支及伊朗保安官员支付十亿美元赎金，成为断交事件的导火线。

此版本若属实，作为特朗普口中极端主义的资金源头，且背着逊尼派兄弟跟什叶派宿敌伊朗眉来眼去的卡塔尔，岂非成了受助组织和伊朗「恩将仇报」的受害者？阿拉伯诸国对卡塔尔纵有千般不满，相信亦不致落井下石，为此跟卡塔尔割席。

更合理的解释是，沙地等国与卡塔尔长年积怨，早在二○一四年，沙地、阿联酋及巴林已因不满多哈支持隶属穆斯林兄弟会的埃及前总统穆尔西，召回驻卡塔尔大使。这场风波最终在多哈作出让步下平息，惟逊尼派兄弟不和日趋表面化，种下了双方水火不容的祸根。

自一九九五年首次向国际市场输出液化天然气以来，卡塔尔财富快速增长，该国人均收入高达每年十三万美元，按此准则乃全球第一富国。所谓财长人志，卡塔尔建基于丰厚天然气资源的巨大财富，非但让该国领导人得以把卡塔尔跟海湾合作委员会（GCC）内依赖石油的国家区分开来，还令多哈外交路线也有条件「多元化」，跟其他GCC成员国愈行愈远，既不像沙地般敌视伊朗，去年更透过该国规模庞大的主权财富基金入股俄罗斯国营石油公司Rosneft，积极拓展与俄国的关系。卡塔尔半岛电视台经常报道触怒区内政权的新闻，这些年来早已成为中东封建王朝及独裁政权的眼中钉、肉中刺。

沙地等国早有藉故向卡塔尔启衅之意，难得特朗普中东之行传达了只要阿拉伯盟国积极协助山姆大叔把伊斯兰极端主义连根拔起，并阻止伊朗在区内扩充势力，美国愿意对阿拉伯世界内部事务袖手旁观的讯息，沙地、阿联酋等国不趁机孤立卡塔尔，更待何时？

从这个论点出发，卡塔尔王室成员遭武装分子绑架的传闻，性质上跟另一条被视为断交风波导火线的「假新闻」事件相似，都是不满卡塔尔的国家抓紧机会惩戒多哈的口实。所谓「假新闻」，指的是卡塔尔官方新闻社网站上月二十三日报道，该国最高领袖塔米姆曾指敌视伊朗不智，且把哈马斯形容为巴勒斯坦人民的代表。卡塔尔尽管即时作出澄清，强调网站遭黑客入侵，相关报道纯属子虚乌有，但完全阻止不了危机恶化，最终演变成断交局面。

特朗普的如意算盘是向沙地阿拉伯提供大量先进军备，逐步在中东地区建立一个「阿拉伯版北约」（Arab NATO），一方面通过售卖军火大赚一笔，更重要的是贯彻向区内国家转移更多安全责任的策略，若能因此而令美国本土多添一些就业岗位，特朗普自然不会错过把功劳记在自己头上的机会。

问题是，美国在中东最大的空军基地正是位于卡塔尔，肩负协调打击「伊斯兰国」等恐怖组织的重任，除非特朗普有意在区内另觅地点重新部署，否则「阿拉伯北约」不可能没有卡塔尔参与。「狂人」也许看准卡塔尔一旦缺少了美国的安全保证，单靠跟土耳其等国加强军事联系，实难在危机四伏的中东地区生存，故频频透过言词煽风点火，逼卡塔尔按照沙地等国意愿行事。

中东局势异常复杂，对外部势力而言，区内对峙各方往往敌友难分。以德黑兰刚发生的连环恐袭为例，发动袭击的一方乃特朗普扬言誓要去之而后快的「伊斯兰国」，遇袭一方则是在卡塔尔外交风波中被不少人视为阿拉伯诸国真正矛头所指的伊朗。按照非黑即白的简单二分法，那岂非变成美国的敌人攻击美国的敌人？特朗普中东之行的最大「成果」，看来是令该区乱上加乱！

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